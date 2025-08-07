7일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 류친칭(劉錦清) 대만 국가발전위원회(NDC) 주임은 이날 대만 입법원(국회) 브리핑에서 “TSMC는 미국에 공장이 있기 때문에 트럼프가 발표한 100% 반도체 관세에서 면제된다”고 말했다.
TSMC는 미국 애리조나주에 수십억 달러 규모의 반도체 공장을 건설 중이며 최근에는 총 투자액을 약 1000억 달러로 확대한다고 밝힌 바 있다. 이에 따라 미국 현지 생산 능력을 갖춘 기업으로 분류돼 관세 적용을 피하게 됐다.
트럼프 전 대통령은 전날 CNBC 인터뷰에서 반도체를 비롯한 일부 전략 산업에 대해 “미국에서 생산하지 않으면 100% 관세를 부과하겠다”며 “미국 내에 공장을 보유하거나 건설하기로 한 기업은 예외”라고 조건을 달았다.
류 주임은 “일부 대만 기업은 관세 영향을 받을 수 있지만, 경쟁 업체들도 같은 조건을 적용받게 된다면 형평성은 유지된다”며 “리더와 경쟁자가 같은 출발선에 선다면 TSMC가 계속 선도할 것이라 확신한다”고 강조했다.
대만은 전 세계 반도체 생산의 절반 이상을 차지하고 있으며 특히 5나노 이하 첨단 공정에서는 독보적인 기술력을 보유한 것으로 평가된다. 트럼프 전 대통령은 과거 TSMC를 겨냥해 “대만이 미국의 반도체 산업을 훔쳐갔다”고 비판한 바 있다.
이와 관련해 대만 정부는 최근 미국산 에너지 수입 확대, 국방비 GDP 대비 3% 이상 상향 등 양국 간 협력 강화를 통해 대미 협상력을 높이고 있다.
