지난 6월 15일 한화이글스 대 LG트윈스 경기에서 한화가 10대5로 승리하며 LG를 제치고 1위로 올라서며 선수들이 기뻐하고 있다./뉴스1

뚝심의 독수리 ‘믿음의 야구’로 날았다

지난 5월 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기에서 연장전 11회 접전 끝에 6-5 승리를 거둔 한화의 김경문 감독이 인사하고 있다./연합뉴스

‘순혈주의 깨고 못하면 바로 2군행’

튼동 리더십에 웃는 롯데

광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈의 경기. 롯데 김태형 감독이 5-2 승리를 거둔 유강남 등 선수들과 하이파이브 하고 있다./연합뉴스

KBO리그의 순위싸움은 어느 때보다 치열하다. “우승보다 통일이 빠르다”며 팬들이 자조하던 한화 이글스가 8월 7일 현재 1위를 달리고 있고 팬이 많은 ‘엘롯기’(LG·롯데·기아)가 나란히 가을야구 진출에 도전하면서 전국 야구장이 축제 분위기로 들끓었다.1982년 프로야구 출범 이후 ‘엘롯기’가 가을야구에 동반 진출한 적은 단 한번도 없었다.1990년대 프로야구 흥행을 이끌던 세 팀은 이후 긴 침체기를 겪으며 각각 2000년대 최하위권에 머물렀다.LG와 롯데, KIA의 전신인 해태는 1990년대 흥행을 주도했지만 롯데는 2001년부터 2004년까지 4시즌 연속 최하위로 정규시즌을 마감했다. LG는 2006년과 2008년 두 차례 꼴찌를 기록했다. 2005년과 2007년 리그 밑바닥은 기아의 자리였다.엘롯기의 동반 상승은 흥행보증수표다. 1995시즌 LG와 롯데, 기아(해태)가 동시에 정규리그 2, 3, 4위를 했었을 때 8개 구단 체제에서 역대 최초로 500만 관중을 돌파하기도 했다. 당시 규정상 4위인 해태는 3위와 3.5게임 이상 차이가 나 포스트시즌에 나가지 못했다.오랜 기다림 끝에 전통 강호들이 질주하면서 올 시즌 KBO리그에 새로운 활력을 불어넣고 있다.각 팀의 부활을 주도한 건 리더십과 전략이다. 베테랑 감독들은 젊은 인재를 육성했고 경기의 흐름을 읽는 판단과 데이터를 기반으로 한 의사결정을 통해 순위를 끌어올렸다. 지난해 7, 8위였던 한화와 롯데의 약진은 두드러진다. 리더십이 팀 전체를 바꾸는 사례라는 평가다.한화의 부활을 이끈 건 지난해 사령탑을 맡은 김경문 감독의 리더십이다.한화는 최근 6시즌 동안 가을야구 진출에 실패한 약팀이다. 과거 김응용·김인식·김성근 등 한국 야구 명장들조차 한화의 성적을 제대로 끌어올리지 못했다. ‘감독들의 무덤’으로 불렸다. 최근 감독 교체도 잦았다. 2018년 한용덕, 2021년 수베로, 2023년 최원호 감독을 거쳐 2024년부터는 ‘60대 노장’ 김경문 감독이 한화를 이끌고 있다.김경문 감독이 처음 부임했을 때만 해도 외부에서는 우려의 시선이 더 컸다. 베테랑 감독이지만 프로야구 우승 경험이 없고 3년여 동안 현장을 떠나 있었다.패배의식에 절어 있던 팀의 사기를 끌어올리는 것부터가 숙제였다. 하지만 김 감독은 “이기는 야구를 하겠다. 한화를 진짜 강팀으로 만들겠다”고 다짐했고 1년 새 현실이 됐다.김 감독은 특히 젊은 선수들을 발굴하고 끝까지 믿고 기용하는 리더십으로 유명하다. 한화에서도 이름값 있는 고액 연봉자 대신 팀에서 자체적으로 키우고 있던 젊은 선수들을 과감하게 앞세우고 기용했다.투수 문동주(22)와 김서현(21), 타자 문현빈(21) 등 20대 초반 신인들이 김 감독 철학에 따라 중심 선수로 떠올랐다. 젊은 선수들이 그라운드에서 활약을 펼칠 수 있었던 데는 김 감독이 보낸 두터운 신뢰가 큰 몫을 했다.2군 선수들도 따뜻하게 챙기고 성적이 부진한 선수들에게는 위로와 조언을 함께 건넨다.김 감독의 ‘믿음의 야구’는 과거 경험으로 검증됐다. 그는 과거 두산 베어스 감독 시절 김현수, 양의지, 정수빈 등 당시에는 주목받지 못했던 신인 선수들을 적극적으로 기용하며 한국 야구의 간판 스타로 키웠다. 김현수는 육성 선수로 입단했지만 김 감독의 믿음 아래 ‘타격 기계’라는 별명을 가진 KBO리그 대표 타자로 성장했다.김 감독의 믿음의 야구가 극적인 순간을 맞이한 것은 2008년 베이징올림픽이다. 당시 대표팀 감독이었던 그는 예선 내내 극심한 부진에 시달리던 이승엽에게 4번 타자 자리를 끝까지 맡겼다.많은 사람들이 비판했다. 하지만 이승엽은 준결승 한·일전에서 극적인 홈런으로 기대에 보답했다. 한국은 결승에서 쿠바마저 꺾고 금메달을 따내며 베이징키즈의 탄생을 예고했다.NC 감독 시절에는 창단 팀 혜택에 따라 시행됐던 특별지명 선수 제도를 과감하게 활용했다. 나성범, 박민우 등을 주전급 선수로 키워 팀을 단번에 상위권으로 끌어올렸다. 야구계에서 끊임없이 좋은 선수가 나온다는 ‘화수분 야구’라는 수식어가 나온 것도 김 감독 때문이었다.김 감독이 설계한 ‘전력’ 역시 한화의 승리를 이끄는 요인이다. 5명의 선발 투수가 모두 제몫을 다하며 리그 최강의 선발진이라는 평가를 받을 정도다.한화 선발 마운드의 가장 든든한 축은 단연 두 명의 외국인 투수다. 코디 폰세는 개막 후 14연승으로 연속 선발승 최다 타이기록을 세우며 팀을 이끌고 있다. 또 다른 외인 투수 라이언 와이스 역시 시즌 초반부터 꾸준히 좋은 성적을 기록하며 폰세와 함께 외인 듀오의 위용을 과시하고 있다.국내 투수들의 활약도 눈부시다. ‘괴물’ 류현진은 뛰어난 투수 운영 능력을 바탕으로 팀의 든든한 선발 역할을 해내고 있다. 류현진은 젊은 투수들이 많은 한화에서 베테랑으로서의 경험과 노하우를 전수하며 맏형 노릇을 하고 있다.한화가 지난 6년 동안 포스트시즌 무대를 밟지 못했던 터라 젊은 선수들의 경험 부족이 아킬레스건으로 지적됐다. 주장으로 뛰는 베테랑 1루수 채은성 역시 ‘모범적인 리더’, ‘채버지’로 불리며 선수들에게 든든한 버팀목이 되고 있다.롯데 팬들에게는 익숙한 장면이 있다. 김태형 감독이 경기 내내 선수들을 불러 즉각적인 피드백을 주거나 격려하는 ‘튼동(김태형 감독의 별명) 스쿨’이다.김태형 감독은 두산 베어스를 이끌며 7년 연속(2015~2021년) 한국시리즈에 진출해 3회 우승을 달성했다. ‘두산의 왕조’라 불렸던 전성기를 이끌었던 김 감독은 게임의 전반을 조율하는 포수 출신 답게 선수 시절에도 강렬한 카리스마를 뽐냈다. 감독이 된 후에도 비디오 판독에 대한 강력한 항의를 해서 퇴장을 당하기도 한다.냉철한 분석과 지도력, 카리스마가 김 감독을 대표하는 리더십이다. 특히 이름값, 연차보다 실력을 우선시하면서 ‘붙박이 주전’을 없앴다. 고액 연봉자든 에이스든 부진하면 2군행이다. 박세웅, 유강남, 김진욱, 나승엽 등 이름값 있는 선수들도 예외는 없었다. 3연전 중에도 1군과 2군을 오가는 빠른 판단이 이어진다. 손호영, 고승민, 박승욱과 전민재, 박찬형, 정훈이 키움과의 3연전 중간에 1군과 2군 자리를 맞바꿨다.붙박이 주전이 없기 때문에 선수들 사이에 긴장감이 돌고 팀 분위기가 달라졌다는 평가도 있다. 김태형 감독의 신예 육성과 순환 경쟁이 선수들을 긍정적으로 자극한 것이다.순혈주의도 타파했다. 과거 롯데 자이언츠는 신예부터 주전까지 부산고 출신으로 이뤄졌다. 팬덤에서도 “같은 실력이면 부산고”라는 말이 있었을 정도다.김 감독은 부임 후 순혈주의, 즉 색깔을 벗겨 냈다. 황성빈의 빈자리를 채운 장두성과 김동혁, 한승현 뿐만 아니라 새로운 주전으로 자리 잡은 한태양 역시 부산고 출신이 아니다. 이 다양성은 치열한 경쟁과 근성으로 이어졌다는 평가다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com