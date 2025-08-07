오픈AI, 미국 정부 기관에 챗GPT 제공... 금액은 '연1달러'

이미지 크게보기

오픈AI는 챗GPT 제품을 미 연방 정부 기관에 향후 1년간 1달러에 제공하는 계약을 체결했다고 밝혔다.오픈AI는 챗GPT의 다양한 활용 사례를 확대하는 동시에 AI 도구를 도입하도록 권고하는 백악관의 계획을 지원하는 데에도 도움이 될 것이라고 설명했다.제공되는 버전은 챗GPT 엔터프라이즈 버전으로, 오픈AI가 기업에 제공하는 유료 버전이다. 월 20달러의 일반 구독료와 달리 기업 직원 수에 따라 구독료가 달리 책정된다. 하지만 미 연방 정부 직원들은 사실상 무료로 챗GPT를 이용할 수 있게 된다.오픈AI의 정부 담당 부사장인 조 라슨은 "이번 노력의 초점은 경쟁사들에 대한 시장 우위를 확보하는 것이 아니라 연방 공공 부문 전반에 AI 도입을 확산하는 데 있다"며 "민간 부문은 이미 AI를 적극 수용하고 있는데, 정부만 뒤처져서는 안 된다"고 말했다.오픈AI는 정부 전용 사용자 커뮤니티를 구축하고, 맞춤형 교육 과정도 마련할 계획이다. 또 연방 정부 직원들의 데이터를 자사 AI 모델의 학습 등에 활용하지는 않을 것이라고 강조했다.앞서 미 연방총무청(GSA)은 구글, 앤스로픽과 함께 오픈AI를 AI 소프트웨어 대량 구매가 가능한 새로운 마켓플레이스의 공급업체로 승인한 바 있다.연방 정부가 구글의 AI 모델 제미나이, 앤스로픽의 클로드와 체결한 계약의 세부 조건은 아직 공개되지 않았다.고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com