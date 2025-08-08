일본 인구 91만 명 감소… 역대 최대 폭

일본 인구가 지난해에만 90만 명 이상 줄어들며 역대 최대 감소폭을 기록했다. 감소세는 16년 연속 이어지고 있다.NHK는 7일 “일본의 급격한 인구 감소가 둔화될 기미를 보이지 않고 있다”며 “지난해 사상 최대 감소를 기록했다”고 전했다.총무성 집계에 따르면, 올해 1월 1일 기준 일본 국적자는 1억 2,065명으로 전년 대비 90만 8,574명(0.75%) 줄었다. 이는 정부가 1968년 조사를 시작한 이래 가장 큰 폭의 감소다. 일본 인구는 2009년 1억 2,660만 명 정점을 찍은 뒤 16년 연속 줄고 있다.사망자는 약 159만 명으로 역대 최대였지만, 출생아 수는 약 68만 명으로 역대 최저를 기록했다. NHK는 “아기 한 명이 태어날 때마다 두 명 이상이 사망하고 있으며, 폭은 매년 벌어지고 있다”고 지적했다.일본종합연구소 후지나미 타쿠미 선임 이코노미스트는 “고령층 사망 증가보다 더 큰 문제는 출산율 감소”라며 “정부 대책만으로는 추세를 역전시키기 어렵다”고 말했다.반면 일본 거주 외국인은 367만 7,000명으로, 1년 사이 35만 4,000명(10.7%) 늘었다. 일본인 전체 인구는 감소하는 반면, 외국인 거주자 수는 지속 증가하며 외국인 주민 비율(2.96%)은 2013년 통계 작성 이후 최고치다.외국인을 포함한 일본 전체 인구는 1억 2,433만 690명으로, 전년 대비 55만 4,485명(0.44%) 감소했다. 인구가 가장 많은 지역은 도쿄도(1,400만 명)이 차지했으며, 이어 가나가와현(920만 명)과 오사카부(877만 명) 순이었다.일부 농촌 지역 인구는 50만 명 안팎에 불과하다. 돗토리현(53만 명), 시마네현과 고치현(64만~67만 명)이 대표적이다.전국 47개 도도부현 가운데 전년 대비 인구가 늘어난 곳은 도쿄와 지바 단 두 곳뿐이었다. 일본인만 집계하면 도쿄의 주민 수만 증가했다. 도쿄 인구는 약 9만 명 늘었고, 특히 주오구(1만 569명)에서 가장 많이 증가했다.후지나미 이노코미스트는 “도쿄는 일자리뿐 아니라 보육·교육 인프라가 잘 갖춰져 있어 젊은 세대에게 매력적”이라며 “각 지방 정부가 독자적으로 주민 유치 경쟁을 하기보다, 전국적으로 균형 잡힌 정책이 필요하다”고 강조했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com