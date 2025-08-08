롯데케미칼 대산공장 전경. 사진=롯데케미칼

롯데케미칼이 7개 분기 연속 적자를 기록했다.롯데케미칼은 8일 올해 2분기 연결 기준 영업손실이 2449억원으로, 전년 동기(1213억원) 대비 적자폭이 확대된 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.매출은 4조1971억원으로 전년 동기 대비 17.5% 감소했다. 순손실은 4713억원으로 집계됐다.사업 부문별로 보면 기초화학(롯데케미칼 기초소재사업, LC 타이탄, LC USA, 롯데GS화학)은 매출액 2조 6874억원, 영업손실 2161억원을 기록했다.대산공장 정기보수 및 모노머 주요 제품의 판가 하락에 따른 스프레드 축소로 수익성이 감소했다. 하반기는 일회성 요인 제거 및 원료가 하향 안정화에 따른 스프레드 확대로 실적 개선이 전망된다.첨단소재는 매출액 1조 455억원, 영업이익 560억원을 기록했다. 관세 불확실성에 따른 전방산업 수요 둔화로 판매량 및 스프레드가 축소돼 전분기 대비 수익성이 감소했다.향후 지속적으로 고객 맞춤형 고부가 스페셜티 소재 공급을 확대해 나갈 계획이다.롯데정밀화학은 매출액 4247억원, 영업이익 87억원을 기록했다. 2분기 정기보수 영향으로 손익이 감소했으나 하반기는 정기보수 종료에 따른 일회성 영향 제거 및 주요 제품 국제가 상승으로 실적 개선이 전망된다.롯데에너지머티리얼즈는 매출액 2049억원, 영업손실 311억원을 기록했다. 주요 고객사향 제품 판매량 증가 및 가동률 상향으로 수익성이 개선됐다.하반기는 전방산업 불확실성 지속에도 불구하고 선제적 재고 조정에 따른 점진적 가동률 회복이 기대된다.롯데케미칼은 “본원적 경쟁력 강화를 위해 범용 석유화학 사업 재편과 비핵심 자산 효율화를 통한 비즈니스 리스트럭처링을 속도감 있게 추진하고 있다”며 “하반기 수소출하센터 상업 가동과 고기능성 컴파운드 사업 확대를 통해 포트폴리오를 한층 고도화할 계획”이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com