더 시에나 서울CC(현, 중부CC) 동원개발과 업무협약 체결 대규모 리노베이션

양사는 이달 8일 동원개발 본사에서 업무협약(MOU)을 체결하고, 골프장이라는 단일 기능에서 벗어나 주거·휴양·관광을 아우르는 프리미엄 복합단지 조성을 준비한다고 밝혔다.
더 시에나 서울컨트리클럽이 보유 중인 약 57만 평(1,894,332㎡) 규모의 골프장과 주변 유휴부지를 활용해 코스 전면 리노베이션, 클럽하우스 신축, 고급 리조트 개발 등을 순차적으로 추진할 것으로 예상된다.
더 시에나 서울컨트리클럽 관계자는 “이번 협약은 더 시에나 그룹이 인수한 중부CC가 ‘더 시에나 서울컨트리클럽’이라는 새로운 골프장으로 다시 태어나는 기준을 세우기 위한 첫걸음”이라고 밝혔다. 더 시에나 그룹은 지난 7월 중부CC를 인수하여, 더 시에나 서울CC로 공식 명칭을 변경해 8월부터 운영 예정이다.
이번 사업은 크게 ▲골프장 리노베이션 사업과 ▲유휴부지 개발사업으로 나뉜다. 골프장 리노베이션은 기존 코스의 전면 재정비와 클럽하우스 신축을 포함하며, 인프라 현대화와 조경·경관 개선도 병행된다. 유휴부지 개발은 클럽하우스 신축과 더불어 지역사회 친화형 시설을 도입할 예정이다.
이번 양해각서에 따라 더 시에나 서울컨트리클럽은 사업부지의 소유권을 바탕으로 인허가 업무 및 대관 업무를 주도하며, 동원개발에 사업에 대한 우선 협력 기회를 제공한다. 동원개발은 기술적 자문 및 설계 지원을 비롯해 리노베이션 공사와 유휴부지 개발사업 전반에 대한 전문 기술력을 제공할 방침이다.
동원개발은 전국 시공능력평가에서 32위를 기록하고 있으며, 부산 지역에서는 8년 연속 시공능력평가 1위를 차지한 시공사다. 더불어 경남 통영에 동원로얄CC& 리조트, 양산동원로얄컨트리클럽, 부산 기장에 퍼블릭 기장동원로얄컨트리클럽을 소유하고 운영하고 있다.
동원개발 관계자는 “더 시에나 그룹 과의 긴밀한 협업을 통해 최적의 사업모델을 도출할 계획”이라며 “인허가 등 전제 조건이 충족되면 시공 참여 여부도 내부 검토에 착수할 것”이라고 전했다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
