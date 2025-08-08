홈 한경BUSINESS [속보] '내란 공모' 이상민 전 장관, 구속적부심사 청구 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508088543b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.08 07:57 수정2025.08.08 07:58 강홍민 기자 연합뉴스'내란 공모' 이상민 전 장관, 구속적부심사 청구강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 롯데쇼핑, 2분기 영업익 406억원…마트·슈퍼 '또 적자' “고령화만 탓할일 아냐” 건보 진료비 폭증 병상·의원 수가 주범 이춘석의 ‘전지적 투자자 시점’ [하영춘 칼럼] “내 방이 5성급 호텔로” 베스트슬립, 침대도 구독하는 시대 열었다 '소유 하이볼' 브랜드 쏘하이볼, 신제품 ‘애사비하이볼’ 출시