맘메이크 18주년, 매일 선착순 쿠폰·사은품 증정 이벤트 진행

자연단백질쉐이크 브랜드 맘메이크가 브랜드 론칭 18주년을 맞아 특별 프로모션을 진행한다. 할인 혜택, 사은품 증정, SNS 이벤트 등 다양한 혜택을 마련했다.이번 프로모션은 오는 8월 11일부터 18일까지 단 8일간 진행된다. 해당 기간 동안 최대 35% 할인과 함께 매일 18시마다 18% 중복할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 또한 7만원 이상 구매 시 맘메이크 한정 굿즈 증정 등 구매 금액에 따라 다양한 사은품이 증정되어 실속 있는 구매가 가능하다.더불어 브랜드 생일을 함께 축하할 수 있는 SNS 이벤트도 진행된다. 인스타그램 스토리에 맘메이크 생일상을 꾸민 이미지를 업로드하면 추첨을 통해 단백질쉐이크 베스트 3종 스타터팩을 증정한다. 참여는 누구나 가능하며, 당첨자는 맘메이크 인스타그램 공식 계정을 통해 발표된다.맘메이크 관계자는 “18년 동안 보내주신 고객의 신뢰와 성원에 깊이 감사드린다. 앞으로도 더 건강한 제품과 높은 품질로 고객에게 보답하겠다”며 “이번 행사는 감사의 마음을 담아 준비한 만큼, 맘메이크만의 독자적인 경쟁력을 갖춘 단백질쉐이크를 합리적인 가격에 경험해보시길 바란다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com