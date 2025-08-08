“이건 진짜 민폐” Z세대가 싫어하는 카공족 유형은

Z세대 10명 중 7명은 카페에서 공부한 경험이 있는 것으로 나타났다. 이들이 꼽은 ‘최악의 카공족’ 유형 1위는 ‘자리 맡아두고 장시간 외출’이었다.채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 구직자 2,037명을 대상으로 ‘카페 공부 빈도’에 대해 조사했다. 그 결과, 응답자의 70%가 주 1회 이상 카페를 방문해 공부한다고 답했다. 이 중 10%는 주 5회 이상 카페를 찾았다. ‘주 1회 미만’은 27%, ‘카페를 이용하지 않는다’는 응답은 3%였다.카페를 공부 장소로 선택하는 이유(복수응답)는 ‘집중이 잘 돼서’가 58%로 가장 많았다. 이어 ‘집·독서실보다 덜 답답해서’(38%), ‘분위기가 좋아서’(22%)로 나타났으며, △주변 사람에게 동기부여를 받아서(12%) △냉난방이 잘 되어 쾌적해서(11%) △전기/와이파이 등 편의시설이 좋아서(7%) 등의 의견이 뒤를 이었다.주간 카페 평균 비용은 ‘1만 원~5만 원’이 52%로 가장 많았고, ‘1만 원 미만’이 46%, ‘5만 원~10만 원 2%’ 순으로 집계됐다.가장 비매너라고 생각하는 카공족 유형은 ‘자리 맡아두고 장시간 외출’이 29%로 1위를 차지했다. 이어 ‘큰 소리로 통화나 대화(25%)’, ‘음료 한 잔으로 장시간 자리 차지(17%)’ 순이었다. 이외에 △무리한 정숙, 자리 변경 요구(9%) △좌석, 콘센트 독점(8%) △외부 음식물 반입(6%) △과도한 전자기기 사용(5%) 등의 의견도 있었다.또한, Z세대가 음료 한 잔 기준으로 적당하다고 생각하는 카페 이용 시간은 ‘2~3시간(42%)’이 가장 많았다. 이어 ‘3~4시간(23%)’, ‘1~2시간(15%)’, ‘1시간 이내(11%)’, ‘4시간 이상(9%)’ 순이었다.진학사 캐치 김정현 본부장은 “Z세대는 카페를 휴식 공간이 아닌 몰입 공간으로 활용하며, 음료 한 잔당 적정 시간을 지키는 등 매너를 갖추려는 경향을 보인다”고 전했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com