도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스

미국 퇴직연금인 401(k) 계좌를 통해 암호화폐에 투자할 수 있는 길이 열렸다. 미국 코인 전문 매체 코인데스크 등은 도널드 트럼프 미국 대통령이 401(k) 계좌로 비트코인 등 암호화폐에 투자할 수 있도록 하는 행정명령에 서명했다고 7일(현지시간) 보도했다.현재 미국의 은퇴 연금 시장 규모는 43조달러(약 6경원)에 이른다. 그중 약 9조달러(약 1경 2500조원)가 401(k)에 보관돼 있다. 이는 전체 암호화폐 시장 시가총액과 맞먹는 수준이다.지금까지도 퇴직연금 계좌를 통해 암호화폐 투자가 명확히 금지된 것은 아니었지만, 노동부는 기존 지침을 통해 “401(k) 상품에 암호화폐 옵션을 추가하려는 수탁자는 극도의 주의를 기울여야 한다”고 권고해 왔다.해당 지침은 트럼프 2기 정부 출범 이후인 지난 5월에 철회됐다.이번 행정명령은 암호화폐 외에도 사모펀드나 부동산 등 대체 자산에 401(k) 계좌 투자를 허용하는 내용을 담고 있다.행정명령에 따르면 근로자소득보장법(ERISA)에서 다루는 401(k)에 대체 자산 투자와 관련된 수탁자의 의무를 재검토하도록 한다. 대체 자산이 막혀 있던 규정을 개정하면서 자산 배분 펀드 제공 시 이를 허용하도록 한다.퇴직연금 운용 시 위험자산 투자에 따른 소송 위험을 줄여주겠다는 취지로 풀이된다.트럼프 대통령의 서명으로 비트코인을 비롯해 암호화폐가 일제히 상승하고 있다.미국 동부 시각 7일 저녁 6시 53분 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 2.10% 오른 11만 7천595달러에 거래됐다.비트코인이 11만 7000 달러 선을 웃돈 것은 이달 들어 처음이다.코인데스크는 암호화폐가 트럼프의 이번 행정명령으로 다른 투자 자산과 동등한 위치에 올랐다고 평가했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com