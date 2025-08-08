신세계인터내셔날, 2분기 뷰티 날았다…역대 최대 분기 매출

2분기 연결 기준 매출 3086억원, 영업손실 23억원 기록



뷰티부문, 역대 최대 분기 매출 경신

지난해 인수한 어뮤즈, 호실적 견인해

신세계인터내셔날이 2분기 매출 3086억원, 영업손실 23억원을 기록했다.소비 침체와 이상 기후 영향으로 패션 업황 부진이 이어지면서 실적에 영향을 받았으나 뷰티부문은 역대 최대 분기 매출을 경신했다. 영업이익은 글로벌시장 확장을 위한 투자가 증가하며 일시적 손실을 기록했으나 3분기부터 반등할 것으로 기대하고 있다.뷰티부문 매출은 1156억원으로 역대 최대 분기 매출을 3개 분기 연속 경신했다. 전년 동기 대비 9.8% 증가했으며, 기존 최고 매출이었던 올해 1분기(1131억원) 대비로도 2.2% 증가했다.자사 화장품과 수입 화장품이 모두 호실적을 나타낸 가운데 지난해 인수한 자회사 어뮤즈가 사상 최대 매출(+57.8%)과 영업이익(24억원)을 기록했으며, 고기능 스킨케어 브랜드 연작(+80.7%)도 높은 성장세를 나타내며 뷰티부문 실적을 견인했다.특히, 자사 브랜드의 글로벌 매출이 호조세를 보이며 실적 회복에 대한 기대감을 높이고 있다.자회사 어뮤즈의 2분기 해외 매출은 전년 동기 대비 56.4% 증가했다. 한국 외 가장 높은 매출을 기록 중인 일본에서 54.8% 증가했으며, 최근 신규 진출한 유럽에서도 좋은 성과를 거뒀다. 연작은 중국 내 이커머스 매출이 증가하면서 해외 매출이 전년 동기 대비 42.8% 늘었다.패션부문은 성장성 높은 해외 브랜드를 지속적으로 도입하고, 자사 브랜드의 효율화 작업과 리브랜딩을 통해 실적을 회복할 계획이다.신세계인터내셔날 관계자는 “최근 소비심리가 개선되고 가을·겨울 시즌이 다가옴에 따라 올해 2분기를 저점으로 실적 반등을 기대하고 있다”면서 “적극적인 글로벌 시장 확장과 사업구조 효율화를 통해 수익 중심 성장을 만들어내겠다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com