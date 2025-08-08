7일 오전 윤석열 전 대통령에 대한 2차 체포영장 집행이 무산된 뒤 경기 의왕시 서울구치소 밖으로 이동하고 있다. 2025.8.7/뉴스1

민중기 특별검사팀이 체포영장 재청구 여부를 두고 고심 중이다.당사자인 윤 전 대통령이 대면조사와 강제구인을 완강히 거부하는 상황에서 재청구의 실익과 실효성이 없다고 보고 바로 재판에 넘기는 방안도 고려하고 있는 것으로 나타났다.8일 문홍주 특검보는 정례 브리핑에서 “체포영장 효력은 전날 끝나서 필요하면 다시 청구해야 하는 문제가 남았다”며 “여러 가지 논점들이 나와 두루 살펴보면서 다시 청구할 건지 고민 중”이라고 밝혔다.'체포영장을 다시 받아 소환조사를 할 의지가 있느냐'는 질문에는 “소환해서 조사해야 한다는 원칙적 입장은 있다”면서도 “살펴봐야 할 여러 사정이 생겨서 심도 있게 논의하고 있다”고 답했다.이어 문 특검보는 추가 체포영장 청구 없이 재판에 넘기는 방안도 “여러 가지 방법 중 하나로 고려 중이다”고 말했다.한편, 윤 전 대통령 측이 전날 체포영장 집행 시도를 두고 ‘구속된 사람을 강제 인치하려는 가혹행위’라고 주장한 데 대해 문 특검보는 “그 의견에 동의하지 않는다”고 반박했다.또 윤 전 대통령 측이 “구치소 출정과장 방에 가면 변호사를 만나게 해주겠다고 거짓말하고 차에 태우려 했다”는 주장에 대해 “법무부 쪽에서 해명해야 할 내용”이라면서도 “사정이 좀 다른 걸로 알고 있다”고 말했다.이어 "(윤 전 대통령이 변호인을 만난 장소가) 변호인 접견 장소가 아니었다"며 “일부 피의자의 편의를 봐준 측면이 있는데 그렇게 얘기하는 건 적절하지 않은 것 같다”고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com