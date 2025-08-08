1차 합동설명회 이어 현장 방문 3번째…조합계약서 원안 100% 수용 및 압도적인 사업조건 강조

8일 개포우성7차 '써밋 프라니티' 홍보관에 방문한 대우건설 김보현 사장. 사진=대우건설

대우건설은 김보현 대표이사(사장)가 8일 오전 수주전이 한창인 개포우성7차 ‘써밋 프라니티’ 홍보관을 깜짝 방문했다고 밝혔다.김 사장은 조합원들에게 대우건설의 진정성을 전달하고 강력한 수주의지를 보여주는 동시에, 현장 직원들을 격려하기 위해 이뤄진 것이다.김 사장은 홍보관을 찾은 조합원들과 인사를 나누며, 조합의 계약서 원안 100% 수용 및 압도적인 사업조건, 대한민국 주택공급 1위라는 풍부한 시공경험 등을 알리는 데 힘썼다.그는 “대우건설은 지난 50년간 수많은 재건축현장에서 약속을 지키며 신뢰를 쌓았다. 브랜드가 아닌 신뢰를 기반으로 끝까지 조합원과 함께 할 대우건설을 선택해주길 요청한다”면서 “제안 드린 모든 사업조건은 대표이사인 제가 직접 챙기며 한 치의 거짓 없이 성실이 이행할 것”이라고 강조했다.김보현 사장은 홍보관에 이어 인근 직원 교육장도 방문했다. 지난 6월 19일 입찰 마감 이후 개포우성7차 재건축사업 홍보가 시작된 지 51일째 되는 날이다. 김 사장은 무더위와 집중호우에도 꿋꿋하게 회사를 대표해 대우건설의 진심을 전하고 있는 직원들을 격려했다. 그는 “대우건설은 끝까지 약속을 지키는 튼튼한 회사로, 조합원들과 함께 하겠다는 의지를 진심으로 전해달라”고 현장 직원들에게 당부했다.대우건설 관계자는 “김보현 사장의 깜짝 방문은 개포우성7차 재건축사업 수주에 대한 강한 의지의 표현”이라며 “마지막까지 조합원들의 신뢰를 얻을 수 있도록 최선을 다하며, 개포우성7차를 개포지구내 최고의 단지로 조성하기 위해 전사 차원의 모든 역량을 집중하겠다”고 설명했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com