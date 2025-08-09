죽은 물도 살려내는 이 남자의 '직업' [강홍민의 굿잡]

방기환 前 맑은물복원센터 센터장

"집, 식당, 공장 등에서 쓰고 버려지는 물을 모아 재생시켜 다시 방출시키는 하수처리장···혐오시설 인식 높아 주민편의시설로도 운영 중"

"수질 방류 기준치에 맞게 방출해야, 기준치 맞추지 못하면 벌금·센터 평가 낮아져···공장에서 무허가 폐수 방출 시 점검 나가기도 해"

"30여 년간 근무하면서 많은 일들 기억나···하수처리장의 시스템이 깨끗하고 안전한 물을 하천에 되돌릴 수 있다는 게 더 알려졌으면 하는 바람"

인간의 삶 중 가장 필요한 요소를 떠올리면 ‘물’을 빼놓을 수 없다. 먹기도, 씻기도, 보기도 하는 이 물은 인간의 생존과 직결되는 소중한 존재이지만 우리는 공기와 매한가지로 늘 당연한 것으로 생각한다.국민 1인당 하루 사용하는 물의 양이 304리터(한국수자원공사 2023년 기준)라고 가정하면, 서울(933만 5,734명/행정안전부/2025.3월 기준)에서만 하루 28억 리터 이상을 쓰고 있는 셈이다.우리가 쓰고 버린 수많은 양의 물은 한 곳으로 모아진다. 그리고 재생해 우리 곁으로 돌아온다.누군가 다 쓰고 버린 물을 재생하는 이들이 있다. 그들은 물리적으로 또는 생물학적으로 때론 화학적인 방법을 활용해 물을 재생시키는 이들이다.얼마 전까지 곤지암 맑은물복원센터 센터장을 역임했던 방기환 씨는 30여 년 간 하수처리에 청춘을 바친 인물이다. 굽이굽이 모여드는 물에 생명을 넣는 것에 오롯이 청춘을 바친 그에게 하수처리장의 세계를 들어봤다.“곤지암 권역은 저희가 다 한다고 봐야죠. 저희 센터 위쪽에 도척 하수처리장이 있는데, 그곳에서 처리가 다 안 되는 부분들을 일부 저희가 처리하기도 합니다.”“이곳에는 9명이 근무하고 있어요. 저희가 경기 광주시 하수처리장 산하에 있는 센터인데 전체로 보면 148명이 근무 중입니다.”“크게 환경, 기계, 전기로 나눠집니다. 환경 분야는 하수처리 공정 운영과 수질관리, 기계 분야는 펌프나 송풍기 등의 유지보수, 전기 분야는 전기설비 점검 및 이상 발생 시 응급 복구 작업을 담당하고 있습니다.”“그렇지 않습니다. 서울이나 광역도시의 하수처리장은 더 크죠. 광주 내에서 보면 경안, 오포, 광주 다음으로 곤지암이 큽니다.”“그렇죠. 곤지암은 다른 지역보다 공장이 많아요. 특히 소규모 공장이 밀집돼 있는데, 평소에는 생활하수가 많이 나오지만 시즌에 따라 공장 폐수가 많이 나올 때가 있죠. 이 동네가 다른 곳들보다는 공장이 더 많아요. 특히 소규모 공장이 많아 배출되는 하수의 특성도 다릅니다. 평상시에는 일반 하수라 큰 차이가 없는데, 명절이나 시즌 땐 공장 폐수가 많이 나오기도 합니다.”“저희는 곤지암 권역 시민이 사용해 더러워진 생활하수와 공장에서 버려지는 물을 정화해 하천으로 방류하는 역할이죠. 다 쓰고 버리는 물이 다시금 활용할 수 있는 물로 변화시키는 곳이라고 생각하시면 됩니다.”“왜냐하면 부지도 넓고, 냄새도 많이 나서 혐오시설로 생각하는 분들이 많았죠. 그래서 지역주민과 상생하기 위해 센터 내부에 시민탁구장을 무료로 개방해 곤지암에 사는 시민이라면 누구나 이용할 수 있도록 개방해 운영 중입니다.”“가정집의 화장실, 주방, 세탁에서 소비된 물과 더불어 식당, 공장도 마찬가지로 거미줄처럼 관로가 다 연결이 돼 있어요. 그게 모이고 모여서 하수 주 관로로 유입되는 거죠. 마지막으로 도달하는 곳이 바로 이곳 하수처리장입니다.”“맨 처음 하수가 들어오면 우선 물리적 처리부터 해줍니다. 협잡물, 찌꺼기들이 크기별로 종류도 다양해요. 하수가 협잡물과 함께 공정에 들어가게 되면 펌프나 기계에 문제가 생기기 때문에 반드시 걸러줘야 합니다. 하수처리 설비 중 하수에 있는 부유물을 제거하는 장비를 ‘스크린’이라고 하는데, 크기별로 조목 스크린, 세목 스크린, 미세목 스크린의 3단계로 나눠 걸러 냅니다. 3단계로 거르고 나면 나머지는 모래처럼 바닥으로 가라앉게 되죠. 그 찌꺼기들은 충분히 침전시킨 후 퍼 올립니다.”“물티슈가 가장 많아요. 주방에서 나오는 음식물 찌꺼기도 꽤 나오죠. 변기에 넣는 것 중에 화장지처럼 녹는 걸 빼곤 모두 이곳으로 들어온다고 보시면 됩니다.”3단계에 걸쳐 스크린 설비에 걸리는 협잡물은 추후 어떻게 처리하나요.“우선 다 긁어 올려서 물기를 제거한 후 박스에 담아 폐기합니다.”“100% 기계가 합니다. 하수는 24시간 내내 들어오거든요. 시간에 따라 양의 차이는 있겠지만 하루 종일 하수가 들어오기에 연속으로 처리가 돼야 하죠. 때문에 모든 설비가 유입부터 방류까지 다 자동화 돼 있습니다. 사람이 하는 건 관리적인 부분이죠. 기계에 문제가 생기면 보완하고, 수리하는 건 저희 몫이죠.”“스크린 설비와 침사지를 지나면 물리적인 처리는 끝났다고 보시면 됩니다. 이제 미생물을 이용하는 생물학적 공법을 실행하는데, 생물학적 처리라는 건 미생물, 그중에서도 박테리아를 이용해 정화시키는 작업을 말합니다. 저희는 호기성 처리라고 하는데, 썩게 해 분해하는 혐기성과 달리 호기성 미생물을 활용하면 속도가 굉장히 빠릅니다. 이 과정을 거치면 미생물이 분해하고 거르는 역할을 하죠. 또 부영양화를 일으키는 인과 질소도 다 처리합니다.”“만약 이 단계에서 분해가 안 되면 화학적으로 처리하기도 합니다. 특히 인 같은 경우는 기준치가 굉장히 강화돼 화학적으로 약품을 넣어 마저 처리를 하지요.”“마지막으로 침전조에서 미생물과 맑은 물을 분리합니다. 이후 그 맑은 물은 한 번 더 필터를 거치죠. 보통은 여과기를 거치고, 소독한 다음 하천으로 방출되는데, 분리한 미생물은 다시 사용하기 위해 반송시킵니다.”“오염 물질이 미생물의 먹이니까 계속 배양돼 늘어날 수밖에 없어요. 이렇게 용량을 초과한 미생물인 ‘잉여 슬러지’를 탈수해 부피를 줄여 소각, 매입, 재활용합니다. 미생물 또한 여러 방식으로 처리되고 있는 거죠.”“박스에 잘 담아 놓으면 이걸 처리하는 다른 기관에서 수거해 다양한 용도로 사용하고 있어요. 지금은 잉여 슬러지가 거의 자원화 돼 거름 등 여러 곳에서 많이 사용되고 있습니다.”“센터 바로 앞에 있는 곤지암천, 아래쪽의 경안천, 말미에는 팔당호로 갑니다. 광주에서 처리되는 하수들은 다 팔당호로 유입돼요. 이 지역은 수질 방류 기준치가 상당히 낮아 이 지역에서 방류되는 물은 아주 잘 처리되고 있다고 보시면 되죠.”“물에서 검출되는 각 항목, 즉 유기물이나 질소, 인 등에 다 법적 기준치가 있어요. 이 기준치를 넘어서게 되면 벌금을 비롯해 센터 평가도 떨어지게 되죠. 센터 차원에서는 정말 불명예를 안게 되는 거예요. 직원들 성과급부터 달라지니 기준치를 지키기 위해 사활을 걸죠.”“불명수가 들어와서 난처할 때가 간혹 있죠. 특히 미생물에 해를 끼치는 정체불명의 폐수가 일시적으로 들어오면 난감합니다. 센터 차원에서도 기준치를 벗어나면 자체 조사를 하는데, 이 경우에는 페널티는 똑같이 받더라도 개인적으로 불이익을 덜 받기도 해요. 그래도 소명이 쉽진 않죠. 갑자기 들어오는 불명수를 막기 쉽지 않거든요.”“소규모 업체들은 대부분 폐수가 그대로 흘러나옵니다. 시에서 관리하지만, 추적이 쉽지 않아요. 저희도 공장 폐수가 들어온 게 있으면 현장실사로 찾아가기도 합니다. 하수가 유입되는 관로 팀이랑 점검을 나가 실제 불법 방류하는 공장을 잡아낸 적도 있어요.”“사실 저희가 수사기관이 아니다보니 관리·감독 권한은 없어요. 지역 공장 관련 관리는 관할 시에서 하죠. 대신 폐수 문제가 발생·반복되면 자체 점검반을 꾸려서 원인을 찾는 노력을 하는 거죠. 실제로, 불명수로 인해 기준치를 초과한 적이 있었어요. 자체 팀을 꾸려 관로를 추적해보니 고기를 사용하는 공장이었는데, 뼛국물·뼛가루를 모았다가 한 번에 버려 문제가 발생한 것이었죠. 저희가 찾아내서 시에 인계한 사례가 있었어요.”“그럼요. 과거에 비해 기준치가 굉장히 많이 낮아졌어요. 예전에는 TP(인) 기준치가 2였다면 지금은 0.2 수준이에요. 상수원 보호를 위한 기술은 계속 발전하고 있어요. 반대로 생물학적 처리로는 한계가 있기 때문에 약품을 사용해 낮추는 방식을 활용하고 있어 예전에 비해 비용도 많이 들죠.”“센터마다 공법이 조금씩 달라요. 저희처럼 화학적으로, 또 생물학적으로 처리하는 공법을 활용하는 곳이 있는 반면, 약품을 더 많이 쓰는 곳도 있어요. 지역 특성에 따라 처리 공법이 달라지기도 한데, 대부분은 센터 설립 초기에 결정됩니다. 어떤 공법으로 처리할지, 공법 심의위원회에서 결정되는데, 입찰을 통해 결정하는 방식이다 보니 비용 대비 효율성도 고려하면서 공법이 채택되는 시스템이에요. 어떤 방식으로 처리되든 하수처리에는 법적 기준치가 다 정해져 있어요. 수질 관제 시스템을 통해 광주시청, 한강유역청 등에 실시간으로 전송되고 있어 허투루 할 수 없습니다.(웃음)”“그렇죠. 비가 오면 저희는 긴장하죠. 보통 여름에 비상근무가 많기도 해요. 폐수도 봄이나 가을에 비해 여름에 빗물의 영향으로 양이 더 많죠. 몇 년 전 여름에 큰 비가 와서 맨홀 뚜껑이 다 열린 적이 있었어요. 그때 동네 한 장어집의 수족관이 터져 어마어마한 양의 장어가 하수구로 들어온 적이 있었죠. 그 장어들이 스크린 설비에 걸려 죽어 있었는데, 장어 썩는 냄새가 장난이 아니었어요.(웃음)”“30년 넘었죠. 처음 입사 땐 광주시 환경사업소에서 공무원으로 일하다가 공사로 바뀌면서 지금까지 일하고 있습니다. 올해 연말이 정년퇴임입니다.”“아까 말씀드린 대로 저희가 가장 두려워 하는 건 불명수예요. 불명수가 처리장으로 들어오면 미생물에 문제가 생기죠. 그러면 물 처리도 잘 안되고, 수질 기준 초과로 갈 수도 있으니 항상 주의합니다. 하루는 갑자기 기름 냄새가 확 나는 겁니다. 가서 봤더니 기름이 한 번에 쏟아져 들어온 거예요. 이게 생물학적으로 처리하게 되면 미생물에 영향이 생겨 수질이 나빠질 수 있거든요. 그래서 유입을 막고, 흡착포를 급하게 구해 띄워서 흡수를 시켰죠. 하필 밤이어서 야간에 직원하고 단둘이 맨홀을 하나하나 열어서 기름이 나오는 곳을 찾기 시작했어요. 결국 찾았죠. 가정집이었는데, 유명계(오일캡)가 터져서 석유가 샌 거였죠. 그래서 급히 수습한 적이 떠오르네요. 지금이야 그런 일이 발생하면 관로를 계산해 처리하는데, 옛날에는 직접 맨홀로 들어가 청소도 했었죠.”“특히나 정비하는 날에는 냄새가 많이 나죠. 특히 예전에는 하수로 원치 않는 목욕을 할 때도 있었어요. 그럴 땐 아무리 씻어도 하수 냄새가 가시질 않더라고요.”“제가 현장에서 일할 땐 수질관리를 오래했는데, 이것만 잘한다고 해서 되는 게 아니더라고요. 기계설비가 잘 돌아가야 물 처리가 잘되고, 전기가 잘 돼야 설비가 잘 돌아가죠. 그러니 다른 사람의 일과 내 일을 나눌 필요 없이 같이 조금씩 도우면서 일하는 게, 그런 마음을 가지는 게 가장 중요한 것 같아요.”“전 일하면서 정말 큰 보람을 느낀 것 같아요. 사실 혐오시설이라는 인식이 있지만 곤지암 일대 사는 분들이 저희에게 고마워한다는 걸 알고 있어요. 저 뿐만 아니라 누구나 다 먹는 물이기 때문에 보람과 더불어 일에 대한 자부심이 있습니다.”“하수처리업은 단순한 정화 작업이 아니라 최첨단 공정과 첨단 기술이 집약된 복합적인 과정이에요. 물리적·생물학적·화학적 처리를 거치는 다양한 첨단 기술의 통합은 환경 보호와 수질 개선에 결정적인 역할을 하거든요. 하수처리장의 이런 고도화된 시스템이 깨끗하고 안전한 물을 하천에 되돌릴 수 있다는 게 더 알려졌으면 하는 바람입니다.”강홍민 기자 khm@hankyung.com[사진=김기남 기자 / 권구봉 대학생 기자]