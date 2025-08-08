7호선 탑석역·의정부 경전철 송산역 인근…서울 접근성 우수해

탑석 푸르지오 파크7 아쿠아 포레스트. 대우건설 제공

대우건설은 경기도 의정부시 용현동 267-8일대에 ‘탑석 푸르지오 파크7’을 8월 공급할 예정이라고 밝혔다.이 단지는 지하 3층~지상 27층, 7개 동 935세대 규모로 조성된다. 타입별 세대수는 ▲59㎡ 197세대 ▲84㎡A 212세대 ▲84㎡B 127세대 ▲84㎡C 27세대 ▲84㎡D 104세대 ▲84㎡E 99세대 ▲84㎡F 50세대 ▲84㎡G 104세대 ▲84㎡H 15세대로 전용면적 59~84㎡ 타입 중소형으로 구성됐다.탑석역 푸르지오 파크7이 들어서는 용현동 일대는 우수한 교통환경을 갖췄다. 최근 서울 신축 아파트 공급 부족이 심화됨에 따라 서울 접근성이 좋은 수도권 지역 내 분양단지에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 의정부와 인근 지역 실수요자들의 이목을 집중시킬 것으로 보인다.의정부 경전철 송산역이 단지에서 도보권에 위치하며, 7호선 탑석역(2027년 예정)도 가깝다. 특히, 7호선 탑석역을 통해 서울까지 2정거장, 강남권역까지는 40분 대 이동이 가능하다. 7호선 연장선은 서울 도봉산역에서 양주 옥정지구까지 15.3㎞를 연장하는 노선으로 오는 2027년 개통 예정이다.2028년 개통 목표로 추진되고 있는 GTX-C노선이 정차할 의정부역도 멀지 않은 곳에 위지한다. GTX-C 개통 시 삼성역까지 5정거장, 약 20분대면 이동이 가능해 강남 접근성이 한층 개선될 전망이다.차량으로 이동 시 구리-포천 고속도로 동의정부IC와 민락IC로 진입도 수월해 차량을 이용한 서울 진입이 용이하다. 이를 통해 서울 강남권 지역, 세종시 등으로 빠르게 접근할 수 있다.이밖에도 이마트, 홈플러스, 롯데아울렛, 롯데마트, 롯데시네마, 메가박스 등 다수의 대형 생활편의시설이 반경 3km내에 있어 편리하게 이용할 수 있다. 또 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등 초·중·고교도 주변에 자리해 우수한 교육환경도 갖췄다.단지 내에는 서울시립대 조경학과 김영민 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여하여 기존 단지들과 차별화된 프리미엄 조경공간을 제공할 예정이다.탑석 푸르지오 파크7 견본주택은 8월 중 경기도 의정부시 용현동 211-6번지에 개관할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com