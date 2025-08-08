청담해리슨병원 허동화 대표원장

청담해리슨병원 허동화 대표원장, 김현성 병원장, 황윤하 원장이 집필한 논문 "History of endoscopic spine surgery: where did it all begin? Development of indications and techniques"이 척추 분야 세계적 권위 학술지인 The Spine Journal에 게재됐다.The Spine Journal(인용지수 4.7)은 척추외과 및 정형외과 분야에서 세계적으로 권위 있는 학술지로, 국내외 학계에서 높은 신뢰를 받고 있다.이 논문은 척추내시경수술의 역사와 기술 발전, 적응증의 확장을 정리한 세계 최초의 척추내시경 기술 리뷰 논문으로, 지금까지 소개되어 온 척추내시경수술 기법들의 발전 과정을 세대별 변화 양상에 따라 체계화했다는 점에서 큰 의의가 있다.단방향(Uniportal)과 양방향(Biportal) 접근 방식을 모두 포함해 척추내시경수술의 전반적 기술 흐름을 정리한 점도 이번 논문의 특징이다.논문에서는 주요 기법의 등장 시기와 기술적 특징, 적응증의 확장 과정을 정리하며, 초기 요추 디스크 제거술에 국한되었던 척추내시경수술이 현재는 협착증, 불안정증, 척추 변형, 경·흉추 병변 등으로 적용 범위가 크게 넓어졌음을 설명하고 있다.특히 Biportal 척추내시경수술은 한국에서 독자적으로 발전해 왔으며, 한국 의료진의 활발한 학술 발표를 통해 국제적 인지도와 확산이 이루어지고 있다는 점도 함께 기술돼 있다.이번 논문은 허동화 대표원장이 기획, 초고 집필, 시각자료 구성, 논문 구조 설계 전반을 주도해 완성한 결과물로, 한국 척추내시경수술의 세계적 위상을 학문적으로 정리했다는 점에서 의미가 깊다.또한 향후 척추내시경수술의 국제적 표준화와 임상 적용 가이드라인 수립을 위한 기초 자료로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com