도교육청 직원들 자발적 성금 모금 "지속적이고 실질적 도움 줄 방안 찾을 것"

지난달 20일 경기도 가평군 조종면에서 새벽 시간에 쏟아진 폭우로 다리가 파손되어 있다.(연합뉴스)

지난달 경기 가평군에 쏟아졌던 폭우로 인해 부모와 동생 등 가족을 잃은 한 고등학생을 위해 교육당국이 지원에 나섰다.8일 경기도교육청 등에 따르면 도교육청 수원 남부청사와 의정부 북부청사 직원들은 폭우로 가족을 잃은 ㄱ군을 돕기 위해 성금을 모으기 시작한 것으로 알려졌다.자발적으로 이뤄진 성금 모금은 이달 13일까지 이어질 예정이다.ㄱ군은 지난달 20일 가평군 조종면 마일리 캠핑장에서 부모와 초등학생인 동생 등 가족과 함께 캠핑하던 중 시간당 70㎜ 넘게 내린 폭우로 인해 인근에서 발생한 산사태에 가족을 모두 잃었다.ㄱ군의 아버지는 같은 날 새벽, 동생과 어머니는 같은 달 24일과 31일 각각 숨진 채 발견됐다.ㄱ군 다행히 구조됐으나 크게 다쳐 병원에서 수술받은 뒤 회복 중인 것으로 알려졌다.현재 ㄱ군의 가족 장례식장에는 ㄱ군의 친지와 친구들, 학교 교직원, 도교육청 및 지역교육지원청 직원 등 100여명이 자리를 지키고 있다.ㄱ군의 안타까운 사연이 알려지자 도교육청 직원들은 자발적으로 성금 모금을 시작했다.도교육청 관계자는 "경기교육 가족으로서 ㄱ군을 돕고자 하는 마음에서 직원들이 할 수 있는 일을 찾던 중 성금을 모으기로 한 것"이라며 "지속적이고 실질적인 도움을 줄 수 있는 방안도 찾고 있다"고 했다.더불어 도교육청은 숨진 ㄱ군의 동생이 다닌 초등학교의 같은 학년 학생들을 대상으로 심리검사를 진행하는 한편 애도 프로그램과 특별상담실을 운영하고 있다.임태희 경기도교육감은 "법률상담과 심리치료를 비롯해 기타 재정적 지원 등 도교육청 차원에서 가능한 모든 지원을 해서 ㄱ군이 혼자라고 느끼지 않게 하겠다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com