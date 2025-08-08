크록스 신발/사진=한국경제신문

미국 신발 브랜드 크록스가 실망스러운 매출 전망치를 제시하면서 주가가 약 30% 급락했다고 파이낸셜타임스(FT)가 7일(현지시간) 보도했다.크록스는 이날 2분기 실적 발표에서 3분기 매출이 전년 동기 대비 9~11% 감소할 것으로 예상했다. 앞서 로이터 조사에서 분석가들은 소폭 성장할 것으로 전망한 바 있다.2분기 매출은 전년 동기 대비 3.4% 증가한 11억 달러(약 1조5200억원)로 시장 전망치에 부합했다.시장의 예상을 크게 벗어나는 실적 전망에 크록스 주가는 이날 종가 기준 29.2% 하락해 약 3년 만의 최저치를 기록했다. 낙폭은 2011년 10월 이후 가장 컸다.‘못생긴 신발(어글리 슈즈)’의 트렌드가 저물어 가는 현상도 실적 전망을 어둡게 하는 요인으로 꼽힌다. 하퍼스 등 패션 매거진들은 “수년동안 신발 시장을 지배했던 어글리 슈즈 트렌드가 꺾이고 젊은 층을 중심으로 밑창이 얇은 슬림·로우프로파일 운동화에 대한 관심이 커지고 있다”고 보도한 바 있다.앤드루 리스 크록스 최고경영자(CEO)는 운동화 수요가 다시 늘고 있다면서 2026 북중미 월드컵과 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽이 나이키·아디다스 같은 스포츠 브랜드에 유리하게 작용할 것으로 내다봤다.회사 측은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 여파로 비용이 증가하는 상황에서 비용 관리에 나서고 있으며, 동시에 할인 판매를 줄이고 있다고 설명했다.수전 힐리 크록스 최고재무책임자(CFO)는 올해 하반기 관세로 인해 약 4000만달러(약 550억원)의 타격을 입을 것으로 전망했다. 또 현재 조달 지역을 기준으로 그 영향이 연간 약 9000만달러(약 1250억원)에 이를 것으로 봤다.그는 “이들은 구매하지 않고, 매장에도 가지 않는다. 방문객 수가 줄고 있다”며 특히 저소득층 소비자에게 더 인기 있는 크록스의 도매·아울렛 부문이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상했다.높은 금리, 상품 가격 상승, 트럼프 행정부의 무역·감세 정책을 둘러싼 불확실성, 둔화하는 노동시장 등이 미국 소비자 지출에 부담을 주고 있다고 FT는 분석했다.조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com