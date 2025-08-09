사진=뉴스1

안철수 국민의힘 당대표 후보는 “미꾸라지 한 마리가 사방팔방을 진흙탕으로 만들고 있다”며 전한길 씨에 대한강도 높은 비판을 쏟아냈다.9일 안 후보는 SNS를 통해 “전한길은 당을 접수하러 온 것처럼 후보 대기실 앞까지 장악하고, 기자 비표까지 수령해 전당대회장을 아수라장으로 만들었다”며 “송언석 비상대책위원장과 선거관리위원회는 당무감사를 실시해 전한길 씨를 제명해야 한다”고 주장했다.특히 안 후보는 “‘친길’ 당대표가 되었을 때의 국민의힘 당권농단 예고편”이라며 “김문수·장동혁 후보가 당대표가 된다면 전한길 등 극단 세력은 수렴청정을 통해 당권 농단을 자행할 것”이라고 경고했다.이는 “이재명 민주당이 바라는 탄핵 옹호 정당, 내란 정당의 길”로 귀결될 수 있다“며 “전한길’은 곧 ‘국민의힘 해산의 길’”이라고 했다.한편 국민의힘은 전한길 씨에 대한 징계절차에 착수했다.국민의힘은 언론 공지를 통해 이날 오전 긴급 비상대책위원회 회의를 열고 당원인 전 씨에 대한 조사를 서울시당 윤리위원회에서 중앙윤리위원회로 이첩해 징계절차를 개시하기로 했다고 알렸다.김정우 기자 enyou@hankyung.com