로또 1등 15명 나왔다···각 19억 1065만원 수령

1184회 로또 1등 당첨 번호는 '14·16·23·25·31·37'이다. 보너스 번호는 '42'이다.1등은 15명으로 각각 19억 1065만 5600원을 받는다. 당첨 번호 5개와 보너스 번호를 맞힌 2등은 95명으로 각각 5028만 411원을 수령한다. 5개 번호에 적중한 3등은 3115명으로 153만 3432원을 받는다.1등 배출점은 자동 선택 10곳, 수동 선택 5곳, 반자동 0곳이다.자동 선택 10곳은 △오케이상사(서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점) △5번가 로또(서울 송파구 올림픽로 249-2) △운수대통(경기 군포시 군포로745번길 24) △한방복권(경기 파주시 경의로 1100 연세프라자104호) △행운복권방(경기 포천시 솔모루로 86-1) △강경복권방(충남 논산시 계백로 126-1) △꿀사랑(충남 논산시 해월로179번길 10) △역전로또(경북 구미시 구미중앙로 72) △로또복권 하대점(경남 진주시 도동로 188) △소답시내버스매표소(경남 창원시 의안로2번길 17)다.수동 선택 5곳은 △가로판매점(서울 금천구 시흥대로 480 가판) △천하명당복권방(부산 사상구 광장로38번길 25) △복권판매점(경기 광명시 광명로 908) △안성상회(경기 안성시 안성맞춤대로 1187) △행운복권방(경기 양평군 용문로 358-1 1층)이다.당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년(휴일인 경우 익영업일)이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com