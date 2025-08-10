사진=연합뉴스

"전한길뿐 아니라 권성동·추경호 등 의혹 당사자들을 강력 조치하라."더불어민주당 정청래 대표는 10일 국민의힘을 향해 이같이 촉구했다.정 대표는 이날 페이스북에 '국힘 전한길 징계 착수…안철수·조경태 "제명·출당하라"'라는 기사 제목을 인용하며 이런 글을 적었다.그는 국민의힘을 향해 "나는 이춘석 의원을 강력 조치했다"며 "(국민의힘은) 남의 집 간섭하기 전에 자기 집안 문제부터 해결하라"고 말했다.정 대표가 주식 차명거래 의혹을 받은 이 의원에 대한 즉각적인 제명 조치를 부각하며, 국민의힘에도 책임있는 조치를 요구한 것으로 해석된다.앞서 국민의힘은 지난 8일 열린 8·22 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파 후보 연설 도중 당원들을 향해 "배신자" 구호를 외치도록 유도한 전씨에 대한 징계 절차에 착수했다.국민의힘 전당대회 선거관리위원회는 오는 11일 회의를 열고 대구·경북 합동연설회를 방해한 전한길씨에 대한 대책을 논의한다.회의에서는 남은 합동연설회에서의 방해 행위 방지책, 전씨 등 비인가자의 출입을 통제하기 위한 비표 관리 방안 등도 함께 논의될 것으로 보인다.김정우 기자 enyou@hankyung.com