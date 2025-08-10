더불어민주당 추미애 의원이 윤미향 전 의원의 광복절 사면 필요성을 거듭 강조했다.추 의원은 10일 페이스북에 "위안부 피해자 명예회복 활동에 평생을 바쳐온 사법 피해자 윤미향의 명예를 회복하는 데 광복절 특별사면권 행사의 특별한 의미가 있다"며 "특별사면권은 이럴 때 반드시 행사돼야 한다"고 전했다.윤 전 의원에게 징역형 집행유예를 선고한 사법부에 대해서는 "사실 왜곡과 판단이 심하다"고 비판했다.항소심 재판을 맡았던 마용주 대법관을 향해서도 "기부금품모집법 유죄 판단은 황당하기조차 하다"며 "형식논리의 기계적 판단"이라고 지적했다.마 대법관은 2023년 서울고법 부장판사 시절 1심에서 무죄로 판단된 국고보조금 편취 혐의 등을 유죄로 인정하며 일부 판단을 뒤집고 윤 전 의원에게 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고했다.추 의원은 지난해 민주당 의원총회에서도 "마 후보자가 저지른 윤미향 무죄 번복 재판은 부실·부당 재판"이라고 문제를 제기한 바 있다.윤 전 의원은 2020년 일본군 위안부 피해자 지원을 위한 정의기억연대 후원금을 사적으로 사용한 혐의 등으로 기소돼, 지난해 대법원에서 2심 판결이 확정되면서 피선거권을 상실했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com