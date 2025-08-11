李대통령 지지율 56.5% 취임 후 최저치

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 취임 이후 최저치인 50%를 기록했다. 지지율 하락 원인으로는 이춘석 의원의 차명주식거래 의혹, 주식 양도세 논란 등 연이은 악재로 풀이된다.10일 여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 실시한 8월 1주차 주간 집계에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 56.5%('매우 잘함' 46.2%, '잘하는 편' 10.3%)로 전주 대비 6.8% 하락했다. 부정 평가는 38.2%('매우 잘못함' 28.7%, '잘못하는 편' 9.6%)로 전주보다 6.8%p 상승했다. '잘 모름' 응답은 5.2%였다.지역별로는 대구·경북에서 18.0%p(56.8%→38.8%) 하락했고, 부산·울산·경남은 17.4%p 하락(62.2%→44.8%), 인천·경기(-4.9%p), 광주·전라(-3.5%p), 대전·세종·충청(-2.9%p)도 일제히 하락했다. 성별로는 여성(-8.1%p, 65.5%→57.4%), 남성(-5.3%p, 61.0%→55.7%) 모두 감소했다.이번 조사는 지난 4일부터 8일까지 전국 18세 이상 유권자 2506명(총 4만8142명 통화 시도, 응답률 5.2%)을 대상으로 진행됐다. 표본오차는 각각 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p, ±3.1%p이며, 무선 100% 자동응답(ARS) RDD 방식이었다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 확인 가능.강홍민 기자 khm@hankyung.com