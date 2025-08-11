11일 업계에 따르면 한국릴리는 비만약 ‘마운자로 프리필드펜’ (성분명 터제파타이드)의 용량별 공급가격을 결정하고, 이달 셋째 주 국내에 출시할 예정이다.
마운자로의 시작 용량 2.5㎎의 공급가는 28만원, 주요 유지 용량인 5㎎은 37만원 이하 수준이 책정될 것으로 알려졌다. 마운자로 7.5㎎과 10㎎ 등의 고용량 제품은 52만원 수준으로 공급가격이 정해졌다.
지난해 10월 먼저 국내에 출시한 위고비(성분명 세마글루타이드)는 0.25㎎, 0.5㎎, 1.0㎎, 1.7㎎, 2.4㎎ 5가지 용량 모두 같은 가격으로, 공급가 기준 펜당 약 37만원 수준이다. 마운자로의 2.5㎎ 제품은 위고비보다 약 25% 저렴하다.
체중감량 효과도 더 뛰어난 것으로 알려져 있다. 유럽비만학회(ECO) 조사에 따르면, 마운자로 투여군의 평균 체중 감소율은 20.2%를 기록했다. 위고비 투여군은 13.7% 수준이었다.
이러한 장점에 미국 비만약 시장에선 마운자로의 점유율이 더 높다. 올해 1분기 기준 마운자로의 점유율은 53.3%, 위고비는 46.1%로 집계됐다.
마운자로 역시 위고비처럼 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목이다. 최종 판매가는 의료기관에 따라 차이가 나게 된다.
한국릴리 관계자는 "마운자로는 비급여 약제이므로 시장 자율 가격이 적용돼 의료기관별 가격이 상이하다"면서도 "환자 접근성을 고려해 경쟁력 있는 가격 수준으로 제공되기를 기대한다"고 말했다.
고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지