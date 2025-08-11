대출 한도가 제한되면서 중·고가 아파트는 거래 급감으로 저가 매물 중심으로 시장이 재편되는 모습이다.
11일 국토교통부 실거래가시스템에 따르면 6월 28일부터 8월 10일까지 서울 아파트 유효 거래량은 총 4646건으로 이 중 9억원 이하 거래가 2,052건(49.5%)을 차지했다.
이는 대출 규제 직전 43일간(5월 16일~6월 27일)의 37.7%에 비해 11.8%포인트 상승한 수치다.
업계는 주택담보대출 한도가 최대 6억원으로 제한된 것이 주요 원인이라고 분석한다.
규제 지역을 제외한 지역의 LTV(주택담보대출비율)가 70%인 점을 감안하면 대출로 살 수 있는 아파트의 가격 상한선은 9억원 선이기 때문이다.
여기에 7월부터 시행된 3단계 스트레스 DSR 규제도 저가 매물 선호에 영향을 미쳤다.
가장 뚜렷한 증가세는 6억원 이하 아파트에서 나타났다. 거래 비중은 기존 14.7%에서 22.8%로 8.1%포인트 증가하며 가장 큰 폭의 확대를 보였다.
반면 15억~30억원대 중고가 아파트 비중은 23.0%에서 15.6%로 7.4%포인트 감소했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
