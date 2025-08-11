에피소드 신촌 캠퍼스의 공용 공간 '그랜드스테어'. 사진=SK디앤디

에피소드 신촌 캠퍼스의 전용 공간 '커뮤니티' 타입. 사진=SK디앤디

에피소드 신촌 캠퍼스 전경. 사진=SK디앤디

SK디앤디(SK D&D)가 주거 솔루션 브랜드 에피소드(episode)의 여덟 번째 지점인 ‘에피소드 신촌 캠퍼스’를 정식 오픈하고, 이를 기념한 다양한 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.에피소드 신촌 캠퍼스는 지난 6월 가오픈 이후 사전 예약을 진행하고 11일 정식 오픈했다. 사전 예약 기간 중 60% 임대율을 보이며 호응을 이끌었다.에피소드 신촌 캠퍼스는 지하 7층~지상 18층, 총 393개실 규모로, 서울 주요 대학가의 중심인 마포구 노고산동, 지하철 2호선 신촌역에서 도보 3분 거리에 위치한다.이런 입지에 특화해, ‘공간·취향·지식을 서로 공유하며 함께 성장하는 청춘들의 아지트’라는 콘셉트로 개발됐다. 이름 역시 ‘강의실 너머의 캠퍼스’를 의도한 것으로, 청년들이 삶과 지식, 취향을 공유하고 함께 성장할 수 있는 공간이라는 의미다.에피소드에서 처음 선보이는 쉐어하우징 가장 큰 특징이다. 거실, 화장실을 세대 내에서 공유하는 형태다. ▲부엌, 화장실을 공유하는 3·5인실 ‘컴팩트’ ▲거실을 갖춰 좀 더 폭 넓은 네트워킹을 할 수 있는 4인실 ‘커뮤니티’ ▲개별 화장실은 갖추고 키친만 공유하는 3·4인실 ‘스튜디오’ 등 3개 타입이 있다. 각 개인실 면적은 8.6~12.7㎡, 전체 사용 공간 기준으로는 15~39㎡ 규모다. 이 외 42.8㎡ 규모의 1인실도 일부 갖췄다.공용 공간 역시 네트워킹과 자기개발을 위한 공간 중심으로 구성됐다. 건물에 들어서면 가장 먼저 보이는 ‘ep 라운지’는 라이브러리, 미팅룸 등 개인 활동 및 다양한 모임 공간으로 쓸 수 있는 대형 라운지로, 에피소드 신촌 캠퍼스의 시그니처 공간이다.청년창업지원센터로도 운영되어 커리어 관련 행사 등도 진행될 예정이며, 라운지 옆에는 창업과 비즈니스의 명가로 알려진 몬드라곤 대학교의 서울 캠퍼스가 입주할 예정이다.이 외에도 공부, 자기개발, 휴식, 취미 등을 건물 안에서 모두 누릴 수 있도록 각 층에 배치됐다. ▲휴식 공간인 ‘릴렉싱’룸 ▲자기개발을 위한 집중 공간인 ‘포커싱’ 라운지 ▲하이엔드 음악 감상 공간인 ‘리스닝’ ▲요리 및 다이닝 공간인 ‘쿠킹’ ▲프라이빗한 모임 공간인 ‘게더링’ 등이다.공유하는 공간이 많아진 만큼 보안과 맞춤 서비스도 강화됐다. 건물 출입부터 엘리베이터, 세대 출입, 개인실까지 이어지는 4중 보안 체계를 갖췄다. 또한, 상담 시 설문을 통해 취향과 생활습관 등이 맞는 룸메이트를 만날 수 있도록 맞춤형 입주 서비스를 제공한다.에피소드 신촌 캠퍼스는 정식 오픈을 기념해 특별한 프로모션을 진행한다. 9월까지 1년 계약 시 최대 2개월 ‘렌트 프리’를 제공한다. 추천인·제휴 대학생·동반 입주자 등을 대상으로 상품을 제공한다.SK디앤디 김도현 대표는 “에피소드 신촌 캠퍼스는 이제까지의 에피소드와는 또다른 형식과 서비스가 펼쳐질 ‘가능성의 공간’”이라며 “에피소드는 앞으로도 다양한 형태의 주거 경험을 제공함으로써 도시민들의 삶의 질을 향상시키는 데 기여할 것”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com