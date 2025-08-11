일본 놀러 간 한국인, ‘이것’ 가장 많이 산다

최근 1년 내 일본을 방문한 한국인 관광객이 가장 많이 산 기념품은 '과자'로 나타났다.일본 광고업체 하쿠호도는 최근 1년 내 일본을 방문한 한국·중국·미국·태국·인도 관광객 각각 258명을 대상으로 설문한 결과, 한국인의 66.7%가 과자를 구매했다고 답했다. 이는 조사 대상 5개국 가운데 가장 높은 비율이다.뒤이어 식품(54.3%), 화장품·미용용품(53.4%), 주류(41.9%), 의약품(36.8%) 순이었다. 의류 구매 비율은 10.9%로 낮았다.국적별로 보면, 미국인은 의류(48.4%)를 가장 많이 샀고, 식품(45.7%), 과자(43.0%)가 뒤를 이었다. 의류와 개인 위생용품(29.5%), 전통공예품(29.1%)은 전체 평균보다 높았다.중국인은 화장품(44.6%)을 가장 선호했으며, 굿즈(37.2%), 의류 (32.6%) 순이었다. 과자 구매 비율은 29.5%에 그쳤다.‘이번에는 구매하지 않았지만, 다음에 사고 싶은 기념품’으로는 보석·액세서리(18.1%)가 1위였다. 가방(17.5%), 전통공예품(16.4%), 건강식품(16.1%), 잡화(14.2%)도 관심이 높았다.한국인은 가방과 보석·액세서리를 공동 1위(17.4%)로 꼽았고, 건강식품(15.9%)이 뒤를 이었다.귀국 후에도 재구매하고 싶은 품목 역시 과자가 1위였다. 한국인 응답자의 46.5%가 계속 구매하겠다고 답했으며, 식품(31.4%), 술(27.1%)이 뒤를 이었다.하쿠호도는 “일본 과자와 식품은 품질과 가격 만족도가 높아 재구매 의향이 강하다”고 풀이했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com