최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장. 사진=각사

이재명 대통령이 11일 방한한 또 럼 베트남 공산당 서기장을 초청해 여는 국빈 만찬에 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 재계 총수들이 총출동한다.재계와 대통령실에 따르면 이날 만찬에는 주요 그룹 총수들을 비롯해 정치권·재계·금융계·문화계 인사 등 총 66명이 참석한다.경제계에서는 그룹 총수들 외에도 강호동 농협중앙회장과 정상혁 신한은행장, 이정훈 서울반도체 대표이사와 최진식 심팩 회장 겸 한국중견기업연합회장 등이 자리할 예정이다.정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 정치권에서는 한·베 의원친선협회장 출신인 더불어민주당 김태년 의원과 국민의힘 소속 김석기 국회 외교통일위원장 등이 초청됐다.대통령실에서는 강훈식 비서실장과 위성락 국가안보실장이 동석한다.이밖에 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독, 배우 안재욱, 소설 '아! 호치민' 출간을 앞둔 황인경 작가, '리그 오브 레전드 챔피언십 코리아(LCK)'의 첫 외국인 선수인 '레이지필' 쩐바오민(DRX) 선수 등도 초청자 명단에 이름을 올렸다.베트남 측에서는 럼 서기장과 배우자인 응오 프엉 리 여사, 응우옌 주이 응옥 당 중앙감찰위원장, 공안부·국방부 장관 등 55명이 참석한다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com