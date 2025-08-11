홈 한경BUSINESS [속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 광복절 특별사면 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508113766b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.11 16:02 수정2025.08.11 16:02 강홍민 기자 뉴스1조국·정경심·윤미향·최강욱 광복절 특별사면강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “주말마다 다녀가” 한국인 벌써 25만명 방문 주말에도 포스코이앤씨 사고 현장 달려간 장인화 회장 야심 찬 美 알래스카 LNG 프로젝트, 한국 기업은 참여 망설여[글로벌 현장] SK렌터카, 에이렌탈과 '이륜차 관제 솔루션' 협약 [속보] 대통령실 "李, 법무부 사면안 공감···국민통합 요구 부응"