현대렌탈서비스 유버스, ‘오로라 직수 정수기’로 소비자 만족도 견인
현대렌탈서비스 유버스(대표 가철)는 ‘오로라 직수 정수기’가 사용자 중심의 설계와 고기능 편의성으로 고객 만족도를 높이며 꾸준한 판매 상승세를 이어가고 있다고 12일 밝혔다.

현대렌탈서비스가 최근 ‘오로라 직수 정수기’ 구매 후 1개월 이상 사용한 고객을 대상으로 자체 만족도 조사를 실시한 결과, 제품의 편의성과 공간 활용도에서 특히 높은 평가를 받았다.

소비자들이 꼽은 주요 만족 요인은 ▲폭 16cm의 슬림한 사이즈 ▲가독성이 뛰어난 대형 LED 디스플레이 ▲별도 관리 없이 위생을 유지할 수 있는 자동 살균 기능 등이다. 이 외에도 심플한 디자인과 합리적인 렌탈료, 초고온수 출수 기능, 저소음 설계, 미사용 시 자동으로 절전되는 히든 디스플레이 기능 등이 편의성을 높인 요소로 평가받았다.

이러한 긍정적 반응은 최근 주목받는 소비 트렌드 ‘편리미엄(편리함+프리미엄)’과도 맞닿아있다. 반복적인 가사 노동을 줄이고 여유 시간을 확보하려는 소비자들이 간편하면서도 고기능을 갖춘 제품을 선호하고 있기 때문이다.

‘오로라 직수 정수기’는 이러한 트렌드를 반영해 설계된 제품이다. 버튼 한 번으로 물의 온도와 양을 설정할 수 있는 직관적인 조작 방식, 동급 최대 크기의 폰트를 적용한 디스플레이 등은 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계됐다. 히든 터치 방식의 전면부와 교체 가능한 패널, 자주 사용하는 용량을 자유롭게 설정해 둘 수 있는 ‘마이용량’ 기능 등 개인 맞춤형 요소도 소비자 만족도를 높이고 있다. 위생 관리에도 편의성을 더했다. 유로 자동세척 시스템과 출수구 UV-LED 살균 시스템이 기본 탑재돼, 별도의 관리 없이도 청결한 상태를 유지할 수 있다.

현대렌탈서비스 관계자는 “제품을 설계할 때 기술적인 완성도는 물론 사용자 경험, 즉 편의성과 실용성을 최우선으로 고려한 것이 긍정적인 평가로 이어졌다. 앞으로도 누구나 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 설계와 실용성을 갖춘 제품 개발에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

한편, 현대렌탈서비스 유버스는 고객 감사의 의미로 ‘오로라 직수 정수기’ 렌탈료 반값 프로모션을 진행 중이며, 관련 내용은 유버스 전국 지사 및 대리점, 공식 온라인몰 ‘유버스몰’과 네이버 쇼핑내 ‘유버스 렌탈 스토어’ 등을 통해서 확인할 수 있다.

한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com