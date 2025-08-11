여름철 휴가 성수기, 붐비는 공항 사진=연합뉴스

중국 정부가 한국인을 대상으로 무비자 입국을 허용한 이후 한국인 관광객 수가 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났다.11일(현지시간) 중국 칭다오일보에 따르면 지난해 11월 8일부터 이달 7일까지 9개월간 칭다오 공항을 통해 중국에 입국한 한국인은 연인원 25만 명에 달하며 이는 전년 동기 대비 60% 증가한 수치라고 밝혔다.같은 기간 외국인 관광객 중 한국인 비중은 72%로 압도적이었다.특히 무비자 제도를 활용해 칭다오를 찾은 한국인은 약 20만 명으로 집계됐다. 서울, 부산, 제주, 청주 등에서 하루 평균 40편의 항공편이 칭다오로 운항되고 있으며 한국 관광객들은 주말을 이용한 단기 관광·출장이 많은 것으로 나타났다.중국은 무비자 정책과 국제선 회복을 통해 외국인 관광객 유치에 속도를 내고 있다.칭다오 당국은 한국인을 대상으로 한 여행상품과 서비스 강화를 발표했고 칭다오 맥주 축제에도 한국 관광객 유치 활동을 벌이고 있다.한편 상하이의 경우 올해 1~5월 상하이를 찾은 외국인은 254만 명으로 이 중 한국인은 35만 6000명(138.5% 증가)이었다.한국 정부 역시 9월 29일부터 내년 6월 30일까지 중국 단체관광객 대상 무비자 입국을 허용할 예정으로 국내 관광업계는 올가을 국경절 특수에 기대를 걸고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com