알릴레오 유튜브 방송 캡처 화면

유시민 작가가 강선우 더불어민주당 의원의 '보좌관 갑질' 의혹을 제기한 보좌진에 대해 "일을 잘 못해서 잘린 것"이라고 발언해 논란이다.유 작가는 10일 유튜브 채널 '유시민낚시아카데미'에서 공개한 영상에서 "강선우 의원 건은 정말 말이 안 되는 것"이라며 이같이 말했다.유 작가는 강 의원이 21대 총선 후보를 뽑는 당내 경선에 급작스레 출마했다고 언급하면서 "갑자기 보좌진을 짜는데 엉망으로 짠거지, 그러면서 교체가 많았던 것"이라고 주장했다.이어 "그 중에 한 두명이 사고 치고, 일도 잘 못해 잘렸는데, 그걸 익명으로 뒤에 숨어서 갑질한 것처럼 한 것"이라고 덧붙였다.당시 강 의원은 서울 강서갑 경선에 출사표를 던졌던 정봉주 전 의원이 당 공천관리위원회에서 부적격 판정을 받으면서 진행된 추가 공모에 공천을 신청해 당선됐다.그는 "지금 보좌진이나 과거 보좌진을 했던 사람들이 (갑질 의혹에 대해) '그렇지 않다'라고 인터뷰하면 기사를 안 실어준다"며 강 의원을 옹호하는 발언도 했다.공개된 영상에 함께 출연한 출연자는 유 작가를 향해 "이거 나가도 되느냐"고 묻기도 했다.한편, 강 의원은 지난 6월 여성가족부 장관 후보자로 지명됐으나 보좌진 갑질 등의 의혹으로 자진사퇴했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com