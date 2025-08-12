중고거래 플랫폼에 다마고치 한정판을 99만원에 구한다는 게시 글. 사진=중고나라 갈무리

1990년대 초·중학생들의 ‘손 안의 애완동물’로 선풍적인 인기를 끌었던 장난감 다마고치가 최근 MZ(밀레니얼+Z)세대 사이에서 다시 인기다. 어린 시절 추억을 간직한 밀레니얼 세대와 제품을 경험해 보지 못한 Z세대가 동시에 열광하면서다.12일 업계에 따르면 최근 어린이 장난감 전문업체 반다이남코코리아는 최신작 ‘다마고치 파라다이스’를 선보였다. 지난달 15일 서울 용산 아이파크몰 팝업스토어는 개장 전부터 수백 명이 줄을 섰고 첫날 준비한 600여개 물량은 이날 모두 팔렸다. 이후에도 하루 평균 300여개씩 팔리며 보름 만에 물량이 다 나갔다.온라인 공식 스토어도 사정은 마찬가지다. 주요 모델 대부분이 품절 상태다. 물량 부족이 이어지자 웃돈이 붙은 리셀(재판매) 시장이 과열되고 있다. 한정판 거래 플랫폼 크림에 따르면 ‘다마고치 썸 메르헨 핑크’ 제품의 거래가는 정가(5만4900원)보다 7배 이상 높은 40만9000원에 형성됐다. 해당 제품은 2019년 출시된 한글판 다마고치로 올 초 단종됐다. 같은 해 발매된 ‘다마고치 썸 매지컬 퍼플’도 32만9000원선이다. 중고 거래 플랫폼 등에선 ‘유니 엔젤 산리오’, ‘20주년 에디션’ 등 콜라보 한정판이 60만~80만원대에 판매하는 경우도 있다.다마고치는 1996년 일본 완구기업 반다이에서 처음 선보인 휴대용 육성 시뮬레이션 게임이다. 가상의 알에서 부화한 캐릭터를 먹이고, 놀아주고, 청소하면서 기르는 방식이다. 사용자가 어떻게 키우느냐에 따라 알 형태에서 시작한 캐릭터가 각각 다른 모습으로 성장한다.김태림 기자 tae@hankyung.com