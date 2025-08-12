[속보] 경찰·노동부, '감전사고' 포스코이앤씨 압수수색
경찰·노동부, '감전사고' 포스코이앤씨 압수수색

강홍민 기자 khm@hankyung.com
[속보] 경찰·노동부, '감전사고' 포스코이앤씨 압수수색