국민의힘 전당대회가 12일 부산 벡스코(BEXCO)에서 부산·울산·경남(PK) 합동연설회를 개최하는 가운데, 전당대회 출입이 금지된 전직 한국사 강사 전한길 씨가 참석을 선언해 소란이 예고되고 있다.앞서 국민의힘 전대 대구·경북 합동 연설회장에서 전 씨는 최고위원 후보인 김근식 전 의원을 향해 "배신자"라고 소리치며 연설을 방해했다. 이 일로 전 씨는 국민의힘 전당대회에 출입금지 조치를 당했다.국민의힘에 따르면, 당은 지난 행사 때와 같은 소란을 방지하기 위해 전 씨의 출입을 금지한 상태다. 그러나 전 씨는 이날 행사 참석을 예고하고 있어 충돌을 피할 수 없을 것으로 보인다.합동연설회는 대표와 최고위원 후보들의 정견 발표를 듣는 방식으로 개최된다. 대표 후보는 김문수·안철수·장동혁·조경태 4명이다. 최고위원 후보로는 김근식·김민수·김재원·김태우·손범규·신동욱·양향자·최수진, 청년 최고위원 후보로는 박홍준·손수조·우재준·최우성이 나섰다.당은 지난 11일 전 씨에 대한 징계 절차에 착수했다. 합동 연설회 현장에서 특정 후보를 비방한 것은 심각한 해당 행위에 속한다는 판단에서다.전 씨 역시 이날 김근식 후보에 대한 징계 요구서를 당에 제출하며 맞서고 있다.전 씨는 "(나는)피해자다. 오히려 저를 저격하고 공격한 자가 누구인가. 바로 김근식 후보 아닌가"라며 "김 후보에 대한 제재가 전혀 없고 피해자인 전한길에 대해서만 신속히 제재하는 것은 옳지 않다"고 말했다.또 전 씨는 자신이 운영 중인 유튜브 채널인 ‘전한길뉴스’에서 "전한길이 이런 역할을 함으로 인해서 뉴스에 많이 회자가 되고 있다. 그래서 흥행에 굉장히 도움되고 있다"며 "어그로를 끌든 뭘 하든 간에 조용할 뻔했던 국민의힘 전당대회가 많은 국민들께 이슈가 되고 있다. 확실하게 전한길의 영향력을 모든 국민들이 당원들이 확인할 수 있었다"고도 했다.황우여 국민의힘 선거관리위원장은 12일 KBS라디오 전격시사에 출연해 "전 씨 측을 잘 설득을 하겠다"고 밝혔다.그러면서 황 선관위원장은 "아마 잘 정리될 것"이라며 "본인도 사회적 저명인사이기 때문에 저희들이 설득하면 더 이상의 그런 건(재발은) 없을 것"이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com