‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’ 조감도

치솟는 공사비에 부동산 시장이 시름을 앓고 있다. 최근 수도권에서 공사 중인 단지들이 준공, 입주를 앞두고 추가 공사비 협상을 요구하는 일들이 일어나는 것도 무관하지 않다.실제 한국건설기술연구원(KICT)에 따르면 지난 3월 공사에 투입되는 재료, 노무, 장비 등의 가격 변동을 나타내는 지수인 건설공사비 지수는 5월 기준(잠정) 131.01로 전년 5월(130.20) 대비 증가한 것으로 나타났다.공사비 상승의 타격은 실제 수요자에게도 피해가 전가될 수밖에 없다. 수요자 입장에서는 안정적인 시공 과정 그리고 가격 적정성까지 갖춘 단지에 눈을 돌릴 수밖에 없는 이유가 바로 여기에 있다.최근 분양 시장에서 실질적인 비용 부담을 줄일 수 있는 단지에 수요자들의 관심이 집중되고 있는 것도 이 같은 흐름과도 연관된다.DL건설(시공), KT&G(케이티앤지, 시행)가 경기 안양 평촌권역에서 분양 중인 지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 이러한 수요자들의 비용 부담을 줄이기 위해 선제적으로 대응한 단지 중 하나다.‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 원자재 가격 상승 등에 기인해 가격이 오름세를 보이고 있는 상황에서도 3.3㎡당 평균 800만원대부터 책정돼 있다. 현재 서울 금천구에서 분양 중인 A지식산업센터(평균 1,300만원대), 경기 용인에서 분양 중인 B지식산업센터(평균 1,800만원대부터) 등 신규 지식산업센터와 비교하면 합리적인 가격이다.여기에 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 선착순 한정으로 계약금 10% 중 5%를 자납하면 5% 계약금에 대한 무이자대출을 지원하며, 이후 계약축하금(5%)을 제공한다. 만일 계약금 10%를 자력으로 납부해도, 계약축하금(5%)에 계약금이자지급(연 5%, 3년치 일시지급) 혜택을 받을 수 있다. 또 입주시점에는 잔금지원(10%)까지 받을 수 있게 했다.우수한 신용등급과 안정적인 재무구조를 갖춘 DL건설과 KT&G(케이티앤지)가 각각 시공, 시행에 나선다.‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’의 입지는 평촌권역 내에서도 단연 돋보인다. 안양국제유통단지와 안양IT단지 등이 밀집해 있는 금정 비즈니스타운과 대규모 주거타운이 형성돼 있는 직주근접 입지를 자랑한다.단지 가까이에는 △LS일렉트릭 △LS글로벌 △LS엠트론 등 LS그룹의 계열사 다수가 자리 잡고 있다. 효성 안양공장과 효성기술원, 효성 중공업연구소, GS파워 안양 열병합발전처 등 기관과 기업도 가까이에 들어서 있다. 과천 지식정보타운으로의 이동도 자유롭다.특히 지하철 1, 4호선과 GTX-C노선(예정)이 지나는 금정역 도보 역세권인 데다가 향후 개통 예정인 동탄~인덕원선 호계역(예정, 가칭)도 이용할 수 있다. 흥안대로, 경수대로 이용도 쉽고 1번, 47번 국도와 평촌IC, 산본IC 및 수도권제1순환고속도로, 과천봉담도시화고속도로, 제2경인고속도로(안양~성남) 등 교통망 이용 역시 자유롭다.‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 국내 대표 건설사인 DL건설(시공)과 KT&G(케이티앤지)를 통해 구(舊)안양LG연구소 부지 일원에 지하 4층~지상 최고 18층, 연면적 9만9,168㎡ 규모로 공급된다. 주차대수는 총 838대다. 최고 5.7m의 높은 층고 설계(일부)와 가변형 호실 설계, 서비스 면적인 발코니 설계(일부)도 적용된다. 또 드라이브인 시스템(일부)도 도입되며 테라스, 옥상정원, 휴게데크 등 휴게공간도 함께 마련된다.분양 정보는 홈페이지에서도 확인할 수 있다. 또 경기 안양시 동안구 호계 데시앙플렉스 분양홍보관을 방문해 자세한 상담도 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com