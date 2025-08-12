전세 품귀에 월세 수익률 ‘껑충’… KCC건설, ‘해운대 엘마르 스위첸’ 분양 중

아파트 전세 매물 급감과 임대차 시장 구조 변화로 부산 오피스텔의 월세 수익률이 상승세를 타고 있다. 안정적인 현금 흐름을 기대할 수 있다는 점에서 투자자들의 발길이 오피스텔로 향하는 모습이다.부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 8월 5일 기준 부산 아파트 전세 매물은 4,892건으로 집계됐다. 지난해 같은 시점(9,610건) 대비 절반 수준이며, 2년 반 전 최고치와 비교하면 4분의 1에 불과하다. 특히 해운대구, 수영구, 동래구(이하 해·수·동) 등 인기 주거지에서는 전세 매물이 하루 이틀 만에 소진되는 등 ‘전세 품귀’ 현상이 심화되고 있다.한국부동산원 자료에 따르면 부산 전세가격지수는 지난 4월 2주차 0.01% 상승 이후 8월 1주차까지 17주 연속 오름세를 이어가고 있다. 해·수·동 지역은 지역 평균을 웃도는 0.1% 안팎의 상승률을 기록 중이다.이 같은 전세 품귀와 전세가 부담은 임차인들을 월세 시장으로 몰아넣고 있다. 부산 오피스텔 시장에서도 이러한 흐름은 뚜렷하다. 올해 6월 기준 부산 오피스텔 평균 임대수익률은 5.67%로, 2024년 2월(5.41%) 이후 16개월 연속 상승세를 기록했다. 전국 평균(5.55%)과 수도권(5.45%)을 모두 웃도는 수준이다.부산 해운대구의 한 공인중개사는 “전세 물건이 워낙 귀해 월세나 반전세로 계약을 전환하는 세입자가 많다”며 “월세 환산가가 높아도 계약을 체결하는 경우가 적지 않다”고 전했다. 그는 “월세 선호 현상이 확산되면 안정적인 임대 수익을 노린 투자자들의 오피스텔 매입이 늘어날 것”이라고 전망했다.이런 가운데, KCC건설은 부산 해운대구 우동 일원에 공급하는 ‘해운대 엘마르 스위첸’을 분양 중이다. 단지는 지하 6층~지상 34층, 1개 동, 전용 84·104㎡ 총 180실 규모로 조성되는 주거용 오피스텔이다. 타입별 분양물량은 전용 84㎡A 60실, 전용 84㎡B 60실, 전용 104㎡ 60실 등으로 이뤄진다.전세 매물 부족과 월세 수요 증가는 향후 오피스텔 임대수익률을 추가로 끌어올릴 가능성이 높다. 해운대는 주거 선호도와 관광·상업 수요가 동시에 높은 지역으로, 공실 위험이 낮고 임대료 방어력이 뛰어나다는 평가를 받는다.‘해운대 엘마르 스위첸’은 초역세권 입지를 자랑한다. 부산 2호선 해운대역이 도보 1분 거리에 있어 센텀시티·벡스코·서면 등 주요 상업·업무지구로의 이동이 편리하다. 인근 ‘해운대로’는 광안대로 및 광안대교·장산로·수영로와 연계돼 차량 이동 역시 용이하다.생활 인프라도 풍부하다. 해운대 해수욕장, 해리단길, 구남로 등 주요 관광지와 상권이 인접해 있으며, 이마트 해운대점을 비롯해 롯데백화점·신세계백화점 센텀시티점 등 대형 유통시설이 가깝다. CGV 해운대점, 해운대구청 상권 등 문화·행정 시설도 인근에 있다. 교육환경 측면에서는 해운대초를 비롯해 우수 학군과 부산 최대 학원가인 좌동 학원가가 가까워 자녀 교육 여건도 우수하다.전 타입이 남향 위주로 배치됐으며, 3~4Bay 판상형 구조를 적용해 공간 활용도를 높였다. 드레스룸과 호텔식 욕실 등 특화 평면설계로 실사용 만족도를 끌어올렸다. 특히 ‘3룸’ 구조를 도입해 가족 단위 수요자에게도 충분한 대안이 된다.수납공간도 넉넉하게 설계됐다. 전 타입에 대형 현관 펜트리를 제공하고, 다양한 수납공간을 곳곳에 배치했다. 빌트인 가전이 무상으로 제공돼 초기 입주 부담을 줄였으며, 주차시설은 100% 자주식 주차방식을 적용해 세대당 1.42대의 여유 있는 공간을 확보했다.단지에는 야외 조경공간과 연결된 스카이라운지, 피트니스센터 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어선다. 이를 통해 쾌적하고 편리한 주거 환경을 제공할 예정이다. 견본주택은 부산 해운대구 우동 일원에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com