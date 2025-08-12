중부CC, 더 시에나 서울컨트리클럽으로 출범... "세라지오GC와 시너지 기대"

중부CC 오는 8월 25일부터 ‘더 시에나 서울컨트리클럽’(The Siena Seoul CountryClub)이라는 새 이름을 걸고 영업을 시작한다고 밝혔다.더 시에나 서울컨트리클럽은 이번 브랜드 전환을 통해 시설과 서비스 강화를 예고했다.변화는 지난 6월 20일 체결된 영업양수도 계약에 따른 것으로, 기존 운영사인 애경중부컨트리클럽㈜가 보유하던 골프장 사업 일체가 더 시에나 서울컨트리클럽㈜로 양도됐다. 이에 따라 회원이 보유한 골프장 입회계약상의 권리와 의무도 동일하게 승계되며, 회원권 효력에는 변동이 없다.더 시에나 서울컨트리클럽은 기존 중부CC의 강점이었던 코스 설계와 수도권 접근성을 그대로 유지하는 한편, 클럽하우스 내부와 라커룸, 레스토랑, 조경, 편의시설 등 전반적인 리노베이션을 순차적으로 진행할 계획이다.더 시에나 서울컨트리클럽 관계자는 “기존 회원들의 만족도를 높이는 동시에, 프리미엄 골프문화 확산을 목표로 운영을 강화할 것”이라며 “코스 관리와 서비스 수준에서 변화를 체감할 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.한편, 더 시에나 그룹은 이번 서울권 골프장 운영을 계기로 전국 골프·휴양 네트워크를 확장하고 있다. 더 시에나 제주CC, 더 시에나 벨루토CC(구 세라지오GC) 등 주요 골프장과 리조트를 보유·운영하며, 골프 라운딩과 휴양, 미식 경험을 결합한 복합 레저 서비스를 선보이고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com