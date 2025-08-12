이미지 크게보기 7월 30일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 종가가 표시되고 있다 / 사진=한국경제신문 임형택 기자

지난달 외국인 투자자들이 약 48억달러어치의 한국 주식과 채권을 사들였다. 무역 불확실성 완화와 반도체 실적 개선에 대한 기대감이 외국인의 국내 주식 수요를 끌어올리는 것으로 보인다.한국은행이 12일 발표한 ‘국제금융·외환시장 동향’에 따르면 7월 외국인 증권(주식·채권) 투자자금은 48억3000만 달러 순유입됐다. 지난달 말 원·달러 환율(1387원)을 기준으로 약 6조6992억원 규모다. 순유입은 한국 주식·채권 시장에서 빠져나간 외국인 투자자금보다 들어온 자금이 많았다는 뜻이다.외국인 자금은 3개월 연속 순유입 기조를 이어갔지만, 6월(50억8000만달러)에 비해 규모는 다소 줄었다. 증권 종류별로는 채권자금이 24억4000만 달러, 주식자금이 24억달러 각각 순유입됐다. 채권자금 6개월째, 주식자금은 3개월째 매수 우위를 이어가고 있다.한은 관계자는 “주식 자금은 미국 관세 불확실성 완화 기대와 반도체 등 주요 기업 실적 개선 전망이 영향을 미쳤다”며 “채권 자금은 중장기 채권 투자 지속으로 예년과 비슷한 규모의 순유입이 이뤄졌다”고 설명했다.7월 한국 국채(외국환평형기금채 5년물 기준) 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 월평균 24bp(1bp=0.01%포인트)로 전월(27bp)보다 3bp 하락했다. 같은 기간 원·달러 환율의 평균 변동 폭과 변동률(전일 대비)은 각각 5.1원, 0.37%로, 전월(8.8원·0.64%)보다 변동성이 축소됐다.고송희 기자 kosh1125@hankyung.com