2분기 매출 7조390억원, 영업이익 216억원
이마트 적자폭 축소·트레이더스 영업익 증가

자회사 가운데 3곳서 영업손실 발생
이커머스 매출 감소, 이마트24 적자 늘어

이마트, 2Q 영업익 216억원…트레이더스·스벅이 살렸다
이마트가 올해 2분기 연결 기준 매출 7조390억원, 영업이익 216억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 0.2% 감소했지만 영업이익은 흑자 전환에 성공했다. 당기순손실은 314억원이다. ◆ 트레이더스 성장, 이마트 적자 축소이마트 별도 기준으로는 4조2906억원의 매출과 156억원의 영업이익을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 11.8% 증가했고, 영업이익은 흑자 전환했다.

이마트 사업부별 매출은 △할인점 2조7701억원 △트레이더스 9003억원 △전문점 2579억원 △에브리데이 3622억원 등이다. 최근 성장세가 좋은 트레이더스는 전년 동기 대비 8.1% 늘어난 매출을 기록했다. 트레이더스는 2분기에 4% 이상의 객수 증가율을 기록하며, 전년 동기 대비 8.1% 매출 신장을 기록했다. 할인점 역시 2분기 고객수가 0.3% 증가하는 등 상승세를 이어가고 있다.

사업부별 영업이익은 △할인점 340억원 적자 △트레이더스 309억원 △전문점 126억원 △에브리데이 56억원 등이다. 이마트 점포를 운영하는 할인점 사업부문은 지난해 2분기에 이어 이번에도 적자를 기록했지만 적자폭은 줄었다. 트레이더스와 전문점은 전년 동기 대비 영업이익이 늘어났다.

이마트 관계자는 "실적 호조는 지난해부터 지속적으로 추진해 온 통합매입을 통한 원가절감과 이를 가격혜택 등 고객중심의 재투자로 연결해 고객수를 늘린 결과"라며 "실적 개선의 선순환 구조가 자리잡았으며, 여기에 스타필드 마켓으로 대표되는 미래형 포맷 점포의 ‘공간 혁신’과 신규 점포 출점 등 본업 경쟁력 강화 전략이 더해지며 성과가 가시화됐다"고 밝혔다. ◆ 자회사 3곳서 영업손실자회사의 경우 성과가 엇갈렸다. 자회사 가운데 SSG닷컴, G마켓, 이마트24 등 3곳이 영업손실을 기록했다.

우선, 이커머스 사업은 실적이 악화했다. SSG닷컴의 2분기 매출은 3503억원, 영업적자는 310억원을 기록했다. 매출은 11.4% 감소했고, 적자는 확대됐다. G마켓의 매출은 1812억원, 영업적자는 298억원이다. 매출은 28.3% 줄었고, 영업적자는 늘었다. 이마트24는 전년 대비 5.9% 줄어든 5322억원의 매출과 44억원의 영업적자를 기록했다. 적자폭은 커졌다.

스타벅스를 운영하는 SCK컴퍼니는 제자리걸음이다. 매출은 7955억원, 영업이익은 403억원이다. 매출은 4.7% 늘었지만 영업이익은 6.4% 감소했다.

신세계프라퍼티, 조선호텔앤리조트 등의 실적은 긍정적이다. 신세계프라퍼티는 전년 동기 대비 10.7% 늘어난 833억원의 매출과 7배 이상 늘어난 52억원의 영업이익을 기록했다. 신세계프라퍼티는 스타필드 고양, 스타필드 코엑스 등 주요 점포의 매출 호조에 힙입어 전년대비 45억이 늘어난 52억의 영업이익을 기록했다.

조선호텔앤리조트는 26.2% 늘어난 1877억원의 매출, 4.3% 늘어난 72억원의 영업이익을 써냈다. 신세계푸드는 3715억원의 매출, 135억원의 영업이익을 기록했다. 원가개선의 영향이다.

이마트 관계자는 “지난해부터 본격 추진해 온 상품·가격·공간 혁신을 통한 본업 경쟁력 강화 전략이 지속적으로 이어지고 있다”며 “하반기에도 지속적인 가격 투자 및 구조 혁신을 기반으로 오프라인 초격차 전략을 통해 성장과 수익 개선을 가속화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

최수진 기자 jinny0618@hankyung.com