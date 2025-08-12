이미지 크게보기 사진=연합뉴스

미국 자동차업체 포드가 저가형 전기차 생산에 나선다. 이를 위해 켄터키 루이스빌 공장에는 20억달러(약 2조8000억원)를 투자할 예정이다. 비야디(BYD) 등 중국 전기차의 저가 공세가 거세지는 가운데, 포드도 승부수를 띄운 것으로 보인다.11일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 포드는 미국 켄터키주 루이빌 공장에 20억 달러를 투자해 내연기관 차량 생산 공장을 전기차 생산 공장으로 개조한다. 포드는 새 공장에 '범용 전기차 플랫폼'을 적용해 부품 수를 20% 줄이고 생산 속도를 15% 높일 것이라고 밝혔다.기본 가격 3만달러(약 4200만원)부터 시작하는 중형 4도어 전기 픽업트럭을 생산할 계획이다. 신모델은 2027년 출시 예정이다. 포드는 비야디(BYD) 등 중국 업체들의 저가형 전기차와 직접 경쟁할 수 있을 것이라고 밝혔다. 현재 포드의 인기 모델인 F-150 라이트닝 픽업트럭의 기본 가격은 5만5000달러이다.짐 팔리 포드 CEO는 이번 계획을 발표하며 “모델 T의 순간”이라고 표현했다. 모델 T는 헨리 포드가 1908년 컨베이어 벨트 시스템을 도입해 대량 생산·소비 시대를 연 상징적인 차종이다.포드는 앞서 미시간주 배터리 공장에 30억 달러를 투자한다고 밝힌 바 있다. 이번 공장 개조와 합쳐 총 50억달러 규모의 투자를 통해 약 4000개의 일자리가 새로 생기거나 유지될 것으로 기대된다.신형 전기차에는 중국에서 수입하지 않은 리튬인산철(LFP) 배터리가 장착된다. 해당 배터리는 중국 CATL의 기술 지원을 받아 미시간주 마셜에서 조립·생산될 예정이다.이번 발표는 오는 9월 30일 미국 전기차 세액 공제 혜택이 종료되는 등 전기차 정책 변화가 예고된 가운데 나왔다. 팔리 CEO는 “디자인, 혁신, 유연성, 공간, 주행 성능, 유지비 등 모든 면에서 고객이 만족할 수 있는 저렴한 차량을 만들 것”이라며 “미국 노동자들과 함께 실현할 것”이라고 강조했다.고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com