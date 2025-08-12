‘충주연수 경남아너스빌 센터원’ 견본주택 3일간 약 5천여 명 몰려

지난 8일(금) 개관한 ‘충주연수 경남아너스빌 센터원’ 견본주택에 8일 개관 이후 주말까지 3일간 약 5천 여명이 다녀가며 뜨거운 인기를 증명했다. 이 단지는 충주시 원도심에 10년 만에 공급되는 신축 아파트로, 실수요자는 물론 투자자들 사이에서도 높은 관심을 받고 있다.개관 당일 견본주택 앞은 아침부터 많은 방문객들의 대기줄이 형성됐고, 더운 날씨에도 주말까지 많은 인파가 몰리며 북새통을 이뤘다. 충주에서도 주거 선호도가 높은 연수동 일대의 입지 여건은 물론 상품 설계와 계약 즉시 전매가 가능한 점도 방문객들의 호응을 이끌어냈다.청약일정은 12일(월) 특별공급, 13일(화) 1순위, 14일(수) 2순위 접수 순으로 진행되며 당첨자 발표는 22일(목), 정당계약은 9월 2일(월)부터 4일(수)까지 3일간 진행될 예정이다.해당 단지는 비규제지역에 해당돼 전매제한이 없고, 청약 및 대출 조건도 비교적 자유로워 진입 장벽이 낮은 것이 특징이다. 실거주는 물론 자산 운용 유연성이 필요한 수요자에게도 유리한 구조를 갖췄다는 평가다.업계 관계자들은 ‘충주연수 경남아너스빌 센터원’이 우수한 청약 성적을 거둘 것으로 전망하고 있다. 충주시 원도심 연수동에 10년 만에 공급되는 신축 아파트이자, 전매제한이 없는 희소한 분양단지라는 점에서 실수요자와 투자수요 모두의 관심을 끌고 있다는 분석이다.단지가 들어서는 연수동은 충주시에서도 행정·교육·교통·생활 인프라가 집약된 대표 주거지다. 인근에는 충주시청, 충주세무서, 청주지법 충주지원, 충주경찰서(예정) 등 관공서가 밀집해 있으며, 충주1~5산단, 메가폴리스, 바이오헬스 국가산단 등 산업단지도 가까워 직주근접 여건도 뛰어나다.교육환경 역시 우수하다. 단지 바로 앞 칠금초를 비롯해 탄금중, 칠금중, 국원고 등 중·고교와 학원가가 반경 1km 내에 형성돼 있어 학령기 자녀를 둔 가족 수요자에게도 적합하다. 이마트, 롯데마트, CGV, 건국대 충주병원 등 생활 인프라와 교통 환경도 잘 갖춰져 있다.실수요자들의 기대감을 높이고 있는 ‘충주연수 경남아너스빌 센터원’은 실제 상품 설계 측면에서도 높은 완성도를 갖췄다. 와이드 발코니, 넓은 주방, 팬트리, 대형 드레스룸, 5.7m 광폭거실 등 공간 활용도를 높이는 설계가 적용됐고, 건폐율 17%의 저밀도 단지에 동간거리 확보, 조망권·일조권까지 고려한 배치로 쾌적한 주거환경을 자랑한다. 단지 옆 3,500㎡ 규모의 어린이공원도 조성 예정으로 아이 키우기 좋은 단지로도 평가된다.‘충주연수 경남아너스빌 센터원’은 충주시 연수동 787-25번지 일원에 지하 2층~지상 29층, 4개 동, 총 243세대 규모로 조성되며, 전 세대는 실수요 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성된다. 입주는 2028년 5월 예정이다.‘충주연수 경남아너스빌 센터원’ 견본주택은 충청북도 충주시 연수동 일원에 위치해 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com