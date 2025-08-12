모비폰-썬그룹, 다낭 국제 관광객에 무료 eSIM 5만 개 제공… 12일부터

베트남 중부의 대표 휴양지 다낭이 올여름 국제 관광객 유치에 나선다. 8월 12일부터 다낭국제공항을 찾는 모든 해외 방문객에 ‘무료 eSIM’을 제공한다. 이 eSIM은 개통 즉시 24시간 동안 8GB의 초고속 5G 데이터를 사용할 수 있다.이번 ‘50,000 Hi Vietnam 무료 eSIM’ 프로그램은 베트남 대표 관광·리조트 기업 썬그룹(Sun Group)과 국가 통신사 모비폰(MobiFone)이 공동으로 지원한다. 특히 여름철 성수기에 맞춰 한국, 인도 등 주요 해외 시장에서 더 많은 여행객을 다낭으로 끌어들이기 위해 기획됐다. 주최 측은 “단순한 홍보 이벤트를 넘어, 관광객이 체감할 수 있는 실질적인 편의 제공”이라는 점에서 큰 의미가 있다고 설명했다.발급 방법은 다낭국제공항 도착 홀에서 안내 데스크를 찾은 뒤, 비치된 QR 코드를 스캔하면 된다. 외국 여권을 소지하고 만 18세 이상이면 누구나 받을 수 있으며, eSIM 기능이 있는 스마트폰과 Sun Paradise Land, Hi Vietnam 앱 설치가 필수다.Hi Vietnam eSIM은 다양한 혜택을 함께 제공한다. 기본 요금제(HVN3, 3일권)는 30GB 데이터, 국내 통화 50분, 국제 통화 5분, 그리고 Hi Vietnam·페이스북·유튜브·틱톡 무료 접속을 지원한다. 최고 요금제인 HVN30(30일권, 약 300,000동 상당)은 300GB 데이터, 국내 통화 300분, 국제 통화 30분 등이다.또한 eSIM 이용자는 썬그룹이 운영하는 인기 관광지 썬월드 바나힐과 제휴사에서 풍성한 할인 혜택을 받을 수 있다. Sun Paradise Land 앱으로 바나힐 케이블카를 예매하면 5% 할인, 운영 레스토랑과 기념품점에서 최대 10% 할인, XanhSM 택시를 이용해 바나힐로 이동 시 10% 할인이 적용된다.썬그룹 엔터테인먼트·리조트 부문 부대표 쩐 응우옌은 “5만 개의 무료 eSIM은 다낭의 환영 인사이자, 여행객 편의를 높이는 실질적인 선물”이라며 “이번 프로그램을 통해 다낭이 아시아 최고의 이벤트·축제 도시로 자리매김하길 바란다”고 전했다. 그는 또 “여행객들이 더 간편하고 즐겁게 다낭을 경험할 수 있도록, 앞으로도 혁신적인 서비스와 혜택을 제공할 것”이라고 덧붙였다.다낭은 이미 한국 관광객들에게 큰 인기를 끌고 있다. 여행 플랫폼 트립비토즈(Tripbtoz)가 발표한 2025년 여름 인기 여행지 순위에서 다낭은 한국인 선호도 4위를 차지했다. 보고서에 따르면, 합리적인 여행 비용, 다양한 먹거리, 미케 해변·호이안 구시가지·바나힐 등 독특한 관광지가 그 인기를 견인하고 있다. 특히 바나힐은 2025년 상반기에만 약 50만 명의 한국인 관광객을 맞이했으며, 이는 다낭 방문객 10명 중 6명이 찾았다는 의미다.모비폰 관계자는 “첨단 통신 인프라와 Hi Vietnam eSIM 서비스를 통해, 관광객의 원활하고 안전한 여행 경험을 지원하는 동시에 다낭을 스마트하고 친절하며 살기 좋은 관광 도시로 발전시키는 데 기여하고 있다”며 “무료 eSIM 제공은 관광 산업의 디지털 전환 전략의 핵심 사례”라고 강조했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com