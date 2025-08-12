“전기요금 또 올릴까” 한전, 2분기 영업이익 2조1359억

한국전력이 2분기 2조원이 넘은 영업이익을 올리고도 누적적자를 이유로 요금 현실화를 주장했다. 이에 전기요금을 또 올리지 않을까라는 관측이 나오고 있다.12일 공시에 따르면 한전은 올해 2분기 연결 기준 영업이익 2조1359억 원을 기록하며 전년 동기 대비 70.8% 증가했다고 밝혔다.같은 기간 매출은 21조9501억 원으로 7.2% 증가했으며 순이익은 1조1764억 원으로 무려 928.1% 급증했다.한전은 연료 가격 안정, 요금 조정, 자구 노력 등에 힘입어 2023년 3분기부터 8개 분기 연속 흑자를 기록했다.전기 판매 수익은 20조9463억 원으로 전년 동기 대비 7.2% 증가했다. 항목별로는 자회사 연료비가 4조3152억 원, 민간 발전사 전력 구입비는 8조610억 원으로 집계됐다.올해 상반기 기준으로는 매출이 46조1741억 원, 영업이익은 5조8895억 원으로 각각 전년 동기 대비 5.5%, 131.0% 증가했다. 영업비용은 40조2846억 원으로 2.3% 감소했다.한전은 고객 참여형 부하 차단 제도와 계통 안정화 에너지 저장장치(ESS) 등을 통해 상반기에만 1조1000억 원의 비용을 절감했다고 설명했다.또한 전력 그룹사 차원에서 투자 시기를 조정하고 신규 사업 심의 강화 등으로 1조2000억 원의 지출을 줄였다.하지만 2021년 이후 누적된 28조8000억 원 규모의 영업 적자를 해소하기 위해서는 여전히 추가적인 실적 개선 노력이 필요한 상황이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com