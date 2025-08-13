서울 시내 한 은행 대출창구 모습. 사진=연합뉴스

주요 은행 예금담보대출 잔액이 이달에만 900억원 가까이 급증했다. 6·27 대출 규제 등 여파로 돈을 빌리기 어려워진 사람들이 기존 예금까지 담보로 대출받는 것이다.13일 은행권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 예담대 잔액은 지난 11일 기준 6조1402억원으로 집계됐다.지난달 말(6조504억원)과 비교하면 약 열흘 만에 897억원이나 급증했다.5대 은행 예담대 잔액은 지난 3월부터 6개월 연속 증가세로, 이달 11일까지 증가 폭은 이미 7월 전체 증가 폭(+480억원)의 약 2배 수준이다.은행권에 따르면 6·27 대출 규제로 주택담보대출이 6억원 이내, 신용대출이 연 소득 범위로 제한됐다. 이러다 보니 부족한 자금을 충당하기 위해 보유하던 예금까지 담보로 대출받는 고객들이 늘었다.특히 7월 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 규제가 시행되면서, 상대적으로 DSR 규제에서 자유로운 예담대로 수요가 쏠린 측면도 있다.예담대는 예금 납입액 등을 한도로 대출받을 수 있는 상품으로, 예담대를 새로 받을 때는 차주별 DSR 규제를 적용받지 않는다.A은행은 3단계 스트레스 DSR 시행을 앞두고 선수요까지 몰리면서 6∼8월 월평균 예담대 신규 취급액이 1∼5월보다 15% 이상 늘어난 것으로 전해졌다.일각에선 주식 시장 호황에 투자 목적 대출 수요가 늘었다는 분석도 있다.시중은행 관계자는 "예담대는 신용대출과 비슷하게 생활자금 성격을 보인다"면서 "이달 초부터 이어진 공모주 청약과 주식시장 활황에 따른 투자 수요 증가 영향도 있는 것으로 보인다"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com