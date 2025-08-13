제주시 조천읍 함덕해수욕장에서 피서객들이 물놀이하거나 바닷바람을 쐬며 여름 정취를 즐기고 있다. 사진=연합뉴스

내국인 관광객들이 다시 제주를 찾고 있는 것으로 나타났다.13일 업계에 따르면 연초 침체를 보였던 제주 관광객 수는 6월부터 증가세를 보이고 있다.전년 동기 대비 관광객 월별 증감률은 지난 2월 -18.2%로 바닥을 찍은 뒤 3월(-13.9%), 4월(-7.4%), 5월(-1.2%)로 감소 폭을 줄였다.6월에는 1%, 7월에는 4.1%(잠정) 증가세로 전환됐다. 도는 제주 기점 해외 직항노선 확대에 따른 외국인 관광객 증가는 물론 내국인 관광객 회복세가 두드러졌다고 전했다.내국인 관광객 수는 본격 여름 성수기가 시작된 지난달 25일, 전년(3만6816명) 대비 2.6% 증가한 3만7770명이 제주를 찾았다. 이어 지난달 26일(토요일)에도 전년 대비 8.9% 늘었고, 이달 2일(토요일)에도 6.7% 늘었다. 여름 성수기 초입에 들어서며 제주 여행 수요가 눈에 띄게 회복세를 보인 것이다.글로벌 온라인 여행사(OTA) 트립닷컴의 집계에서도 제주도 관광객이 급증했다.7~8월 여름휴가 시즌 전체 항공권 예약이 전년 동기 대비 29% 증가한 가운데 제주도가 예약 순위에서 1위를 차지했다. 같은 기간 제주 지역 렌터카 예약도 전년 대비 138% 늘었다.트립닷컴은 자연 친화적인 여행지에 대한 선호와, 합리적인 소비를 중시하는 여행 트렌드가 맞물리면서 제주가 다시 주목받고 있는 것으로 분석했다.이러한 반등에는 단체관광 인센티브 제공, 제주여행주간, 찾아가는 대도시 팝업 이벤트 등 공격적 마케팅이 주효했다는 분석이 나온다.특히 바가지 요금 이미지를 벗기 위해 자정 노력을 펼쳤다. 도는 대국민 신뢰 회복을 위한 '가성비 협의체' 출범, 해수욕장 파라솔·평상 요금 동결 등에 나서고 관광업계는 '착한 가격' 확산에 동참했다.홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 "올여름 휴가지로 해외보다 국내 여행을 선호하는 수요가 높게 나타나고 있다"며 "비용 대비 만족도를 중시하고, 가까운 거리에서 효율적으로 여행을 즐기려는 소비자 트렌드가 뚜렷해지면서 제주가 다시금 주목받고 있는 것으로 보인다"고 설명했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com