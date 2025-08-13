서울 중구 남산에서 바라본 시내 아파트 단지. 2025.8.10/뉴스1

6·27 대출 규제 이후 주택 시장이 빠르게 식어가면서 규제의 영향권 밖으로 여겨졌던 서울 강남권 아파트 시장도 뚜렷한 냉각 조짐을 보이고 있다.고가 아파트 거래가 급감하고 수억 원씩 하락한 급매 거래가 속출하면서 체감 충격이 현실화되고 있다.13일 서울부동산정보광장에 따르면 지난달 강남구 아파트의 평균 거래금액은 29억 7430만 원으로 전월보다 1억 7132만 원 하락했다.송파구는 18억 원대로 내려앉았다. 이는 6월 중반 19억 원대 중반까지 올랐던 가격이 3개월 만에 다시 후퇴한 것이다.전월 대비 하락폭은 1억 5865만 원에 달했다. 서초구 역시 3139만 원 하락한 28억 2798만 원을 기록했다.이 같은 평균 거래금액 하락은 거래량 급감과 급매물 증가에 따른 것으로 풀이된다. 강남구의 7월 아파트 거래 건수는 560건에서 285건으로 절반 수준으로 줄었다. 서초구는 356건에서 176건, 송파구는 650건에서 341건으로 각각 감소했다.급매물도 빠르게 늘고 있다. 강남구 일원동 우성7차 전용 84㎡는 지난달 22억 원에 거래됐는데 이는 최고가 대비 무려 7억 7000만 원이 떨어진 가격이다.송파구 문정동 문정래미안 전용 150㎡도 직전 거래가보다 6000만 원 하락한 16억 9000만 원에 손바뀜 됐다. 이 역시 신고가와 비교하면 3억 2000만 원이 빠진 셈이다.이번 대책은 6억 원 주담대 한도라는 점에서 초고가 아파트 거래에는 직접적인 제한이 없는 구조지만 매수 심리 위축이라는 심리적 효과는 강남권마저 피할 수 없었던 것으로 분석된다.전문가들은 “대출 규제가 강남권에 직접적인 영향을 주지 않더라도 시장 심리에 미치는 파급력은 상당하다”며 “강남권 아파트의 ‘안정적 자산’ 신화에도 균열이 가고 있다”고 평가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com