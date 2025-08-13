첨단 AI·DX 기술 적용해 국내 최초 AI 엘리베이터 도입, 공사 품질·안전도 강화해

HDC현대산업개발 관계자들이 AI(인공지능)와 DX(디지털 전환) 기술을 통해 현장 상황을 실시간으로 본사와 공유하는 모습. 사진=HDC현대산업개발

HDC현대산업개발이 13일 송파한양2차 재건축사업에 업계 최고 수준의 ‘스마트 AI 랜드마크’로 완성하겠다는 포부를 밝혔다. 단순 시공을 넘어 입주민 편의와 부동산 자산가치를 높일 수 있는 ‘디벨로퍼형 전략’의 일환이다.송파한양2차 재건축은 서울 송파구 가락로 192 일대 62,370.3㎡ 부지에 최고 29층, 1,346세대 규모 아파트와 부대시설을 조성하는 사업이다. 총 도급액은 약 6856억 원에 달한다.이 지역은 주거 선호지역인 잠실·가락 일대의 핵심 주거지로 재건축 이후 시세 상승 여력이 큰 곳으로 알려져 있다. HDC현대산업개발이 제시하는 AI 스마트 건설기술은 이러한 입지 경쟁력에 ‘품질 신뢰도’와 ‘미래 가치’를 더해줄 것으로 기대된다.HDC현대산업개발은 단지 조성과정에서 최첨단 AI(인공지능)와 DX(디지털 전환) 기술을 모두 적용해 모바일 기반의 현장 품질관리 시스템과 드론 안전 점검, 국내 최초 AI 승강기 운영기술 등 고도화된 솔루션을 집약하겠다는 것이다.HDC현대산업개발은 이를 위해 2023년 건설업계 최초로 도입한 통합 품질관리 시스템 ‘I-QMS(IPARK-Quality Management System)’을 올해 초 모바일 버전으로 업그레이드한 바 있다.I-QMS는 향후 송파한양2차 현장 품질과 자재 검수, 검측, 영상 기록 등을 실시간으로 본사와 공유해 시공 과정의 오류를 방지하는데 활용될 예정이다. 또 안전 관리 플랫폼 ‘I-SAFETY 2.0’과도 연동해 시간과 장소 제한 없이 현장 정보를 통합적으로 관리한다. 결과적으로 시공 품질을 높일뿐 아니라, 입주 후 하자 가능성을 현저히 낮춰 유지·보수 비용을 절감하고 자산가치를 보존하는 효과가 발생할 것으로 기대된다.안전 부문에서도 드론을 활용한 고위험 작업구역 실시간 점검, 추락 방지 웨어러블 에어백, 밀폐공간 작업용 ‘세이프티볼’, 지능형 영상 감지 카메라, CCTV 통합관제시스템 등 다양한 최첨단 장비와 시스템을 도입해 안전사고 위험을 최소화한다. 이를 통해 조합원 부담으로 직결되는 공기 지연, 공사비 증가 리스크를 크게 줄일 수 있다.입주 후에는 AI 승강기 기술을 통해 입주민 편의도 강화한다. HDC현대산업개발은 지난 4월부터 HDC랩스, 현대엘리베이터와 함께 국내 건설사 최초로 AI 객체 분석 기반 승강기 시스템 개발에 들어갔다. AI 승강기는 화재 발생, 낙상, 이상 행동, 반려견 동반 탑승 시 알림 기능은 물론 월패드나 현관 스위치를 활용한 목적층 사전 선택 기능도 제공한다. 운행 효율도 기존 승강기보다 30% 이상 높아 에너지 절감 성능도 우수하다.업계에서는 이 같은 HDC현대산업개발의 전략을 ‘차세대 도시정비사업 모델’로 높이 평가하는 분위기이다. 업계 관계자는 “서울 도심의 고급 주거지에서 AI·빅데이터·스마트 시공을 종합 적용하는 첫 사례로 향후 재건축 시장에 어떤 변화를 가져올지 주목된다”고 말했다.HDC현대산업개발 관계자는 “송파한양2차 재건축에 적용할 AI와 디지털 기술 접목은 단순한 고급화가 아니라, 시공·안전·운영 전 단계에서 장기적 가치를 보장하는 차세대 건설 솔루션”이라며 “서울 동남권 대표 랜드마크로 자리잡을 수 있도록 최고의 기술력과 품질을 제공할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com