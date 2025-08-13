전국화학섬유식품산업노동조합 여천NCC지회 조합원이 8월 12일 서울 중구 한화빌딩 앞에서 '한화그룹의 여천NCC에 대한 신뢰와 지원에 깊이 감사드립니다' 문구가 적힌 현수막을 들고 있다. 사진=연합뉴스

부도 위기에 놓인 여천NCC 지원을 두고 공동 대주주인 한화그룹과 DL그룹 간 갈등이 이어지고 있다.한화는 13일 '여천NCC 원료공급계약의 진실-대림 측 반론에 대한 한화의 입장'이라는 설명자료를 통해 전날 일부 언론에 보도된 DL 측 입장을 거듭 반박했다.DL은 전날 한화가 "올해 초 여천NCC가 국세청 세무조사에서 에틸렌, C4R1 등 제품 저가 공급으로 추징액 1006억원을 부과받았고 DL과의 거래로 발생한 추징액이 962억원(96%)"이라고 지적한 데 대해 "대법원 판결로 문제가 없는 것으로 결론 난 2007년 세무조사와 같은 상황"이라는 입장을 밝힌 바 있다.이에 대해 한화는 "2007년과 2025년 세무조사는 과세 대상이나 과세 결과 등이 별개"라고 반박했다.제품 공급가격에 대한 양측 간 입장차에 대해서는 "특수관계에 있는 주주와의 거래는 시장 원칙에 따라 객관적이고 공정한 시가에 따라 거래하는 것이 상식"이라고 주장했다.그러면서 "한화는 시장 가격에 따라 계약하자는 것이고, DL은 시가로 하면 DL이 손해를 많이 보니 한화가 많이 가져가는 에틸렌은 시장가격보다 높게 가져가고 DL이 많이 가져가는 C4R1 등은 시장가격 대비 할인된 가격조건으로 계약하자는 것"이라고 지적했다.한화는 아울러 "국세청이 불공정거래 행위로 판단해 과세 처분을 했다면 수범자인 민간 기업은 이에 따라 거래 조건을 변경해야 한다"며 "과세 처분에 불복은 할 수 있어도 그 이전까지는 문제를 시정하고 그에 맞게 거래 조건을 변경해 과세 리스크를 추가로 부담하지 않아야 하는 것이 책임 있는 자세"라고 했다.한화는 DL이 과거 거래 가격이 마치 시장 가격인 것처럼 주장하고 있다며, 거래 가격의 공정성에 대해서는 외부 전문가의 객관적인 검증을 받을 용의가 있다고 밝혔다.한화는 "DL이 모호한 태도로 여론전을 펼침에 따라 시장 혼란이 지속되고 여천NCC 임직원, 협력업체, 거래업체 등의 불안감이 가중되고 있다"며 "이를 종식하기 위해 신속한 자금 지원에 대해 결단해줄 것을 촉구한다"고 말했다.한화는 여천NCC에 1500억원 추가 자금 대여를 승인했고, DL은 지난 11일 유상증자를 통해 자금 지원 준비를 하고 있으나 여천NCC의 경영 상태 판단과 자구책 실행 가능성 등을 먼저 따져야 한다는 입장이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com