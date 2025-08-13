분양가 상승 현실화에 바빠진 수요자들, 내 집 마련 움직임 커진다

최근 공사비 상승과 제로에너지 건축 규제 강화가 맞물리면서 분양가 상승이 본격화되고 있다.부동산R114에 따르면, 전국 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 2021년 1,304만원에서 2022년 1,518만원, 2023년 1,804만원, 2024년 2,062만원으로 매년 가파른 상승세를 이어가고 있다. 특히 올해 6월까지 집계된 평균 분양가는 1,975만원에 달하며, 이 같은 추세라면 연말까지 2,000만 원을 넘어설 가능성이 높다는 전망이다.분양가 상승의 가장 큰 요인은 건설 원가 인상이다. KOSIS 국가통계포털에 따르면, 올해 5월 기준 건설공사비 지수는 131.01로, 5년 전(2020년 5월) 99.25 대비 32% 올랐다. 여기에 지난 6월부터 민간 아파트에도 제로에너지건축물(ZEB) 5등급 인증이 의무화되면서 고성능 단열재와 이중창호, 신재생에너지 설비 등 친환경 요소에 대한 추가 비용 부담까지 더해지고 있다.이러한 분위기 속에서 실수요자들 사이에서는 내 집 마련 시점을 앞당기려는 움직임이 감지되고 있다. 특히 가격이 확정된 분양 단지에 대한 관심이 높아지고 있으며 당장 입주가 가능한 아파트에 대한 문의도 꾸준히 증가하는 추세다. 분양가가 고정된 단지를 선점해 향후 추가 비용을 피하려는 ‘선제적 수요’가 확산되고 있는 것이다.이런 가운데, 준공 후 특별 분양으로 공급되는 ‘힐스테이트 수원파크포레’에는 연일 수요자들의 발길이 이어지고 있다. 이 단지는 이미 가격이 확정돼 있어 향후 분양가 상승에 대한 부담 없이 내 집 마련이 가능하다. 특히 계약금 5%, 일부 잔금유예와 함께 발코니 확장, 시스템 에어컨 제공 등 다양한 실수요자 맞춤 혜택이 제공돼 실질적인 구매 장벽도 낮췄다.여기에 수원 권선구 중심 입지에 위치해 교통, 학군, 생활 인프라까지 갖추고 있다는 점도 장점이다.우선 단지 인근에는 지하철 1호선과 신분당선(예정)이 지나가는 화서역, GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 지나가는 수원역이 위치해 편리한 교통환경을 자랑한다. 여기에 단지 주변으로는 지난해 5월 신분당선 광교~호매실 구간 연장사업 구운역의 신설이 확정되면서 이에 따른 수혜도 예상된다.또한 탑동초, 구운중을 도보로 통학할 수 있어 교육여건도 우수하며 스타필드, 롯데백화점, AK플라자 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있어 편리한 주거환경을 갖추고 있다. 여기에 단지 옆으로 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있다.힐스테이트 브랜드만의 특화 설계와 커뮤니티 시설도 수요자들의 눈길을 끌고 있다. 우선 단지는 차별화된 문주 설계를 적용해 고급스러움과 상징성을 높였다. 또한 남향 위주 배치와 넓은 동간거리를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 확대했으며, 내부는 4베이 판상형 위주의 설계와 현관 및 복도 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수납공간과 공간 활용성을 높였다.(타입별 상이)조경과 커뮤니티도 다채롭게 마련됐다. 먼저 조경으로는 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 구성돼 있어 쾌적함이 돋보인다. 또한 커뮤니티는 피트니스센터, G.X룸, 골프연습장, 스크린골프, 주민카페, 게스트하우스 등을 도입해 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 구성돼 일상의 풍요로움을 더한다.한편, 힐스테이트 수원파크포레는 지하 2층~지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡, 총 482세대 규모로 지난해 12월 준공 허가를 받은 단지다. 준공 후 특별분양에 대한 자세한 사항은 힐스테이트 수원파크포레 단지 내 마련된 샘플하우스를 방문해 직접 관람 및 상담이 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com